Homem deu entrada na UPA da Taquara - Reprodução / Google Street View

Homem deu entrada na UPA da TaquaraReprodução / Google Street View

Publicado 03/08/2026 09:45

Rio - Um homem foi baleado em um assalto, na tarde deste domingo (2), na Taquara, na Zona Sudoeste. A vítima estava em um estabelecimento comercial na Estrada do Tindiba quando criminosos o abordaram.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) receberam informações sobre tiros na região. No local, uma equipe soube que um homem havia sido atingido, socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara.

A corporação informou que o autor do disparo fugiu antes da chegada dos policiais. O policiamento foi reforçado.

A 32ª DP (Taquara) investiga o caso. Questionada via e-mail, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.

Ainda não há informações sobre a identificação e o estado de saúde da vítima.

Crimes na região

Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio (ISP), houve 882 roubos de rua, de janeiro a junho deste ano, na região da Taquara, Anil, Cidade de Deus, Curicica, Gardênia Azul e Jacarepaguá. O índice engloba roubos a pedestres, coletivos e celulares. No mesmo período em 2025, foram registrados 1.100 casos.