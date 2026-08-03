Luciano Mattos será candidato ao Senado pelo PRTB - Divulgação

Luciano Mattos será candidato ao Senado pelo PRTBDivulgação

Publicado 03/08/2026 11:28 | Atualizado 03/08/2026 11:32

Rio - Com o discurso de enfrentamento à infiltração das organizações criminosas nas instituições públicas e de renovação da política, o ex-procurador-geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luciano Mattos , teve sua candidatura ao Senado lançada durante a convenção estadual do PRTB, realizada na manhã desta segunda-feira (3).

Recém-empossado presidente estadual da legenda, Mattos apresentou o projeto "Renova Rio", iniciativa que, segundo ele, pretende mobilizar a sociedade em torno de um novo modelo de atuação política voltado para o enfrentamento dos principais desafios do estado e do país, com prioridade para a segurança pública.

Natural de Niterói, ele construiu uma trajetória de mais de três décadas no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Foi promotor de Justiça, presidiu a Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (AMPERJ) por três mandatos e ocupou o cargo de procurador-geral de Justiça em dois mandatos consecutivos, aposentando-se neste ano.

Ao justificar sua candidatura, afirmou que pretende levar ao Congresso Nacional a experiência adquirida ao longo de sua carreira no Ministério Público para contribuir na elaboração de leis, exercer a fiscalização das ações do Poder Executivo e participar dos debates sobre temas estratégicos para o Estado do Rio de Janeiro e para o país.

"Ao assumir a presidência estadual do PRTB, me propus a renovar a política de nosso estado. Precisamos urgentemente nos mobilizar e lutar contra os graves problemas que estamos enfrentando e que cada vez mais se agravam", afirmou Mattos.

Durante sua gestão à frente do Ministério Público, implementou a política de interiorização da instituição, realizando visitas às promotorias em diversas regiões do estado para conhecer de perto as demandas locais e a realidade enfrentada pela população.

Segundo ele, a mesma estratégia será adotada na condução do partido, com a criação de diretórios municipais e a ampliação da presença da legenda no interior fluminense, buscando fortalecer o projeto político para as eleições.

"Estamos iniciando uma nova fase da legenda. Com foco e determinação, o Estado do Rio tem jeito", declarou.

Caso eleito, Luciano Mattos afirma que pretende atuar na elaboração de leis, na fiscalização do Poder Executivo e na defesa de medidas voltadas ao fortalecimento das instituições públicas e ao combate à atuação do crime organizado no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil.