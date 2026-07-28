Policiamento reforçado na Gardênia AzulReprodução/RJTV1

Mais artigos de Ana Fernanda Freire
Ana Fernanda Freire
Rio - O policiamento segue reforçado na Gardênia Azul, na Zona Sudoeste, nesta terça-feira (28). A ação ocorre após prisão do traficante Philip do Nascimento, conhecido como 'Bacurau', apontado como gerente-geral do tráfico na comunidade. 
Na ocasião, criminosos sequestraram quatro ônibus e bloquearam as principais vias da localidade em meio à Operação Barricada Zero, realizada pela Polícia Militar na segunda (27). Ainda na ação, os bandidos alvejaram uma base da corporação com mais de 18 tiros. 
A região tem sofrido sucessivos confrontos devido à disputa territorial entre traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) e do Comando Vermelho (CV).
Violência recorrente
No dia 16 de julho, bandidos também incendiaram objetos, inclusive pneus, e sequestraram três ônibus para bloquear as vias do bairro. A ação ocorreu em resposta à atuação da PM que prendeu uma mulher e apreendeu um adolescente na região por tráfego de drogas.
No dia seguinte, os agentes reforçaram o patrulhamento na localidade. Em maio, a PM chegou a anunciar uma ocupação por tempo indeterminado na Gardênia Azul, historicamente controlada por milicianos, para combater os rotineiros confrontos entre bandidos.
 