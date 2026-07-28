Policiamento reforçado na Gardênia Azul - Reprodução/RJTV1

Policiamento reforçado na Gardênia AzulReprodução/RJTV1

Publicado 28/07/2026 13:03

Rio - O policiamento segue reforçado na Gardênia Azul, na Zona Sudoeste , nesta terça-feira (28). A ação ocorre após prisão do traficante Philip do Nascimento, conhecido como 'Bacurau', apontado como gerente-geral do tráfico na comunidade.

Na ocasião, criminosos sequestraram quatro ônibus e bloquearam as principais vias da localidade em meio à Operação Barricada Zero, realizada pela Polícia Militar na segunda (27). Ainda na ação, os bandidos alvejaram uma base da corporação com mais de 18 tiros.

A região tem sofrido sucessivos confrontos devido à disputa territorial entre traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) e do Comando Vermelho (CV).

Violência recorrente

No dia 16 de julho, bandidos também incendiaram objetos, inclusive pneus, e sequestraram três ônibus para bloquear as vias do bairro. A ação ocorreu em resposta à atuação da PM que prendeu uma mulher e apreendeu um adolescente na região por tráfego de drogas.