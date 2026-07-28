Homem foi preso em flagrante após quebrar vidro de porta do BRT com chutesDivulgação
Homem é preso por quebrar vidro de porta do BRT com chutes— Jornal O Dia (@jornalodia) July 28, 2026
Divulgação pic.twitter.com/O3PHgrotLo
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