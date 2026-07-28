Homem foi preso em flagrante após quebrar vidro de porta do BRT com chutes - Divulgação

Homem foi preso em flagrante após quebrar vidro de porta do BRT com chutesDivulgação

Publicado 28/07/2026 10:44

Rio - Um homem, de 20 anos, foi preso em flagrante após quebrar o vidro da porta de um ônibus do BRT com chutes, na Estação Bosque da Barra, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio, na noite desta segunda-feira (27).

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Os agentes do Programa BRT Seguro, da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), o encontraram ainda na estação.

Ele, que não teve o nome divulgado, foi conduzido à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde ficou detido pelo crime de Dano ao Patrimônio Público.

O indivíduo se feriu durante o vandalismo, com cortes nas pernas e nos pés. As equipes, então, encaminharam o homem para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na mesma região.

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Homem é preso por quebrar vidro de porta do BRT com chutes



Divulgação pic.twitter.com/O3PHgrotLo — Jornal O Dia (@jornalodia) July 28, 2026

Programa BRT Seguro



O Programa BRT Seguro já realizou mais de 5.300 prisões por roubo, furto, vandalismo, desacato e importunação sexual.

Iniciado em junho de 2021, as equipes ainda aplicaram mais de 20 mil infrações por calote e mais de 41 mil multas de trânsito.

Mais de 400 agentes patrulham os terminais e os articulados todos os dias. O programa, coordenado pela Seop, levou à redução de 90% do vandalismo nas estações da Transoeste, Transcarioca, Transbrasil e Transolímpica.