Bicheiro Rogério de Andrade, sobrinho de Castor de Andrade, está detido em um presídio federal - Reginaldo Pimenta/Arquivo

Bicheiro Rogério de Andrade, sobrinho de Castor de Andrade, está detido em um presídio federalReginaldo Pimenta/Arquivo

Publicado 28/07/2026 10:33



Rio - O Ministério Público do Rio cumpriu, nesta terça-feira (28), mandados de prisão preventiva contra três policiais militares, apontados como seguranças do contraventor Rogério de Andrade , que estavam em prisão domiciliar e descumpriram reiteradamente as medidas cautelares impostas pela Justiça. A ação contou com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Corregedoria da PM.

Carlos Fernando Dias Chaves, Carlos Magno Mariano de Souza e Waldeci Barbosa Nunes foram denunciados no âmbito da operação Petrorianos, realizada em 2024.



De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), apesar de beneficiados com a possibilidade de cumprirem a prisão cautelar em seus lares, os réus descumpriram diversas vezes as regras da prisão domiciliar, incluindo o recolhimento noturno e aos finais de semana.



No caso de Carlos Fernando, foi constatado ainda o descarregamento da tornozeleira eletrônica em, pelo menos, nove dias distintos. Em uma dessas ocasiões, o aparelho permaneceu desligado por mais de três dias, o que inviabiliza a devida fiscalização do cumprimento da medida cautelar. Segundo o Gaeco, as condutas dos três colocam em risco a ordem pública e comprometem a aplicação da lei penal.



Operação Petrorianos



A primeira fase da operação Petrorianos ocorreu em março de 2024 para o cumprimento de 20 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão. Entre os alvos estavam 18 policiais militares da ativa e um policial penal que integravam o grupo liderado pelo contraventor Rogério de Andrade. Nesta operação, o MPRJ denunciou à Justiça 31 pessoas pelo crime de organização criminosa.



Quem é Rogério de Andrade?



Rogério de Andrade controla o jogo do bicho e a exploração de máquinas caça-níqueis na Zona Oeste. Com a morte do tio, Castor de Andrade, um dos maiores bicheiros do Rio nas décadas de 1970 e 1980, após sofrer um ataque cardíaco, em 1997, a herança dele foi dividida entre o sobrinho, o filho Paulo Roberto de Andrade, e o genro, Fernando Iggnácio.



Em 2024, o contraventor foi preso pela morte de Fernando, assassinado em 2020. Em junho deste ano, o Superior Tribunal de Justiça o manteve detido pelo crime no sistema penitenciário federal.

Por meio de nota, o advogado Luiz Felipe Alves que defende os policiais militares Carlos Fernando e Waldeci Barbosa Nunes, afirmou "que a decisão será revisada e deverá ser reconsiderada pelo magistrado, por violação ao contraditório e à isonomia, uma vez que não houve intimação para que seus clientes pudessem justificar as apontadas violações de monitoramento eletrônico, como foi oportunizado aos outros dois policiais militares que também tiveram a prisão decretada após apresentarem suas justificativas."

A reportagem ainda não localizou a defesa de Carlos Magno Mariano de Souza. O espaço segue aberto para manifestações.