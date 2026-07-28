Suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Apoio ao TurismoDivulgação / PCERJ
Por nota, a Polícia Civil informou que o autor do crime, identificado como Geovani Moisés da Silva dos Santos, foi preso em flagrante durante patrulhamento realizado na orla de Copacabana, na altura do Posto 3.
Os agentes identificaram o suspeito com base nas características informadas pela vítima, que o reconheceu imediatamente. O criminoso possui passagens pela polícia por porte de drogas. Ele foi conduzido à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), onde acabou autuado em flagrante pelo crime de estelionato.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.