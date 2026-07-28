Suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Apoio ao Turismo - Divulgação / PCERJ

Suspeito foi preso e conduzido à Delegacia de Apoio ao TurismoDivulgação / PCERJ

Publicado 28/07/2026 10:36





Por nota, a Polícia Civil informou que o autor do crime, identificado como Geovani Moisés da Silva dos Santos, foi preso em flagrante durante patrulhamento realizado na orla de Copacabana, na altura do Posto 3.



Os agentes identificaram o suspeito com base nas características informadas pela vítima, que o reconheceu imediatamente. O criminoso possui passagens pela polícia por porte de drogas. Ele foi conduzido à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), onde acabou autuado em flagrante pelo crime de estelionato. Rio - Um turista polonês foi vítima de um golpe nesta segunda-feira (27), na orla de Copacabana, Zona Sul do Rio , após comprar uma caipirinha por R$ 40 e ser cobrado em R$ 8,5 mil na fatura do cartão de crédito. Os criminosos ainda tentaram realizar outras três transações que, juntas, ultrapassavam R$ 34 mil.Por nota, a Polícia Civil informou que o autor do crime, identificado como Geovani Moisés da Silva dos Santos, foi preso em flagrante durante patrulhamento realizado na orla de Copacabana, na altura do Posto 3.Os agentes identificaram o suspeito com base nas características informadas pela vítima, que o reconheceu imediatamente. O criminoso possui passagens pela polícia por porte de drogas. Ele foi conduzido à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), onde acabou autuado em flagrante pelo crime de estelionato.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Geovani Moisés. O espaço segue aberto.