Moradores montavam brinquedos na festa quando houve a explosão - Reprodução/Rede Social

Moradores montavam brinquedos na festa quando houve a explosãoReprodução/Rede Social

Publicado 03/08/2026 11:51

Rio - A Polícia Civil investiga o lançamento de um artefato explosivo por um drone em uma festa de rua na comunidade do Dourado, em Cordovil, no último sábado (1º). Segundo moradores, a explosão ocorreu enquanto eram montados brinquedos para as crianças. No local, dois homens que trabalhavam na instalação dos equipamentos ficaram feridos.

"Bandidos lá da Penha jogando granada aqui na festa das crianças na rua. Cheio de crianças na rua, nos brinquedos, e eles 'tacaram' granada aqui. Atingiram várias pessoas aqui, vários moradores", disse uma testemunha.



De acordo com a Polícia Militar, equipes do 16° BPM (Olaria) souberam que o objeto teria sido lançado por um drone nas proximidades de um evento. Os dois homens que sofreram ferimentos leves recusaram atendimento hospitalar e não desejaram registrar a ocorrência. O policiamento foi reforçado na região.



Já a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado na 38ª DP (Brás de Pina). Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos.

A região vive uma constante guerra entre façãoes do Terceiro Comando Puro (TCP) e do Comando Vermelho (CV).

Explosivos em guerra no Rio

O uso de drones com artefatos explosivos vêm sendo corriqueiro por parte de criminosos que entram em guerra por territórios na cidade do Rio.

Na última quinta (30) outro artefato arremessado por drone explodiu no Complexo da Penha, na Zona Norte. Segundo a Polícia Militar, criminosos testavam a aeronave não tripulada com a carga quando o explosivo caiu. Não houve feridos.

Já em vídeos postados nas redes sociais, o traficante Jonatha Hyrval, conhecido pelos apelidos BX do Corte Oito e Bochecha Rosa, atribuiu a explosão ao Terceiro Comando Puro (TCP), facção rival do Comando Vermelho.