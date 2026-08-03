Niterói: Arteris Fluminense realiza uma série de obras de manutenção e ampliação da rodovia, com intervenções que podem provocar estreitamento de faixas, desvios temporários e lentidão - Reprodução/Internet

Niterói: Arteris Fluminense realiza uma série de obras de manutenção e ampliação da rodovia, com intervenções que podem provocar estreitamento de faixas, desvios temporários e lentidãoReprodução/Internet

Publicado 03/08/2026 11:40





As principais obras na Região Metropolitana ocorrem entre Itaboraí e São Gonçalo, onde seguem os trabalhos de implantação de faixas adicionais entre os quilômetros 297,6 e 304,2, nos dois sentidos da rodovia. No mesmo trecho, equipes também executam serviços de recuperação do pavimento. Entre São Gonçalo e Niterói, estão previstas obras de manutenção do pavimento entre os quilômetros 298,9 e 318, além de reparos nas defensas metálicas entre os quilômetros 302 e 320.



Outros municípios do Leste Fluminense também receberão intervenções. Em Rio Bonito, Tanguá e Itaboraí, haverá recuperação do pavimento em pontos alternados entre os quilômetros 254 e 298, nos dois sentidos da via. Em Rio Bonito, também serão realizados reparos nas defensas metálicas entre os quilômetros 257 e 268.



Além das obras na Região Metropolitana, a concessionária dará continuidade ao cronograma de intervenções em outras regiões do estado. Em Macaé, no Norte Fluminense, prosseguem as obras de duplicação entre os quilômetros 144,6 e 167,76. Já em Campos dos Goytacazes, estão previstos serviços de recuperação de terrapleno e manutenção do pavimento.



Na Baixada Litorânea, seguem as obras de duplicação da rodovia em Casimiro de Abreu, entre os quilômetros 184,7 e 190,3. Também haverá recuperação do pavimento entre Casimiro de Abreu e Silva Jardim, além de reparos nas defensas metálicas no quilômetro 237, em Silva Jardim.



Motoristas devem redobrar a atenção

Niterói - Motoristas que trafegam pela BR-101 entre Niterói, São Gonçalo e Itaboraí devem encontrar alterações no trânsito ao longo desta semana. Entre esta segunda-feira (3) e sábado (8), a Arteris Fluminense realiza uma série de obras de manutenção e ampliação da rodovia, com intervenções que podem provocar estreitamento de faixas, desvios temporários e lentidão em diferentes trechos.As principais obras na Região Metropolitana ocorrem entre Itaboraí e São Gonçalo, onde seguem os trabalhos de implantação de faixas adicionais entre os quilômetros 297,6 e 304,2, nos dois sentidos da rodovia. No mesmo trecho, equipes também executam serviços de recuperação do pavimento. Entre São Gonçalo e Niterói, estão previstas obras de manutenção do pavimento entre os quilômetros 298,9 e 318, além de reparos nas defensas metálicas entre os quilômetros 302 e 320.Outros municípios do Leste Fluminense também receberão intervenções. Em Rio Bonito, Tanguá e Itaboraí, haverá recuperação do pavimento em pontos alternados entre os quilômetros 254 e 298, nos dois sentidos da via. Em Rio Bonito, também serão realizados reparos nas defensas metálicas entre os quilômetros 257 e 268.Além das obras na Região Metropolitana, a concessionária dará continuidade ao cronograma de intervenções em outras regiões do estado. Em Macaé, no Norte Fluminense, prosseguem as obras de duplicação entre os quilômetros 144,6 e 167,76. Já em Campos dos Goytacazes, estão previstos serviços de recuperação de terrapleno e manutenção do pavimento.Na Baixada Litorânea, seguem as obras de duplicação da rodovia em Casimiro de Abreu, entre os quilômetros 184,7 e 190,3. Também haverá recuperação do pavimento entre Casimiro de Abreu e Silva Jardim, além de reparos nas defensas metálicas no quilômetro 237, em Silva Jardim.

Durante a semana, a Arteris Fluminense também realizará serviços de rotina, como roçada, limpeza do sistema de drenagem, manutenção da sinalização, da iluminação e conservação da faixa de domínio. A concessionária informa que o cronograma poderá ser alterado em caso de chuva ou outras condições climáticas adversas. Durante a execução dos serviços, poderão ocorrer interdições parciais de faixas e operações de pare e siga.



A orientação é que os motoristas programem seus deslocamentos, respeitem a sinalização e reduzam a velocidade ao passar pelos trechos em obras. O cronograma completo das intervenções está disponível no site da Arteris Fluminense.