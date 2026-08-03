Niterói: servidor é apontado como um dos principais responsáveis por viabilizar o funcionamento do esquema criminoso nas unidades prisionaisDivulgação/Polícia Civil
Operação contra esquema em presídios prende policial penal em Niterói
Ação conjunta da Polícia Civil e da Seap investiga organização criminosa suspeita de facilitar a entrada de drogas, celulares e outros materiais ilícitos em unidades prisionais do estado. Quatro pessoas já foram presas
Bomba que vai levar água do mar para a Lagoa de Piratininga chega e começa a ser instalada
Prefeitura de Niterói assumiu a realização e a gestão da obra, que terá início este mês, com previsão de conclusão em um ano, aumentando a saúde do ecossistema
Obras na BR-101 alteram o trânsito entre Niterói e Itaboraí nesta semana
Intervenções incluem recuperação do pavimento, implantação de faixas adicionais e reparos, com possibilidade de retenções no tráfego
Programa Brotaí oferta oficinas gratuitas de qualificação profissional
Inscrições abertas para cursos gratuitos nas áreas de maquiagem, tranças e design de sobrancelhas em diferentes territórios de Niterói
Balão de cerca de 12 metros é apreendido em área de mata de Niterói
Artefato foi localizado por policiais ambientais após denúncia de queda no Engenho do Mato; pessoas que o acompanhavam fugiram antes da abordagem
Três suspeitos são detidos por tráfico de drogas durante patrulhamento em Niterói
Ação do PATAMO na Comunidade do Caranguejo resultou na apreensão de entorpecentes e R$ 20 em dinheiro
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