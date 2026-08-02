Niterói: FLIN 2026 tem patrocínio da Águas de Niterói e apoio da Universidade Federal Fluminense (UFF), da Academia Brasileira de Letras (ABL), da Biblioteca Nacional e da Ecovias Ponte - Lucas Benevides/Ascom

Niterói: FLIN 2026 tem patrocínio da Águas de Niterói e apoio da Universidade Federal Fluminense (UFF), da Academia Brasileira de Letras (ABL), da Biblioteca Nacional e da Ecovias PonteLucas Benevides/Ascom

Publicado 02/08/2026 18:20





Com expectativa de receber 30 mil pessoas, a FLIN reafirma sua vocação como um dos principais encontros literários do país ao promover um diálogo entre literatura, música, teatro, audiovisual, jornalismo, cultura popular e produção acadêmica. Mais do que uma festa literária, a edição de 2026 propõe um espaço de circulação de ideias, encontros e reflexão sobre os diferentes territórios da palavra, reunindo autores nacionais e internacionais, artistas, intelectuais, estudantes, professores, pequenas editoras e novos leitores em torno de uma programação plural e acessível.



“A FLIN vem se consolidando como uma das mais importantes festas literárias do país, reafirmando Niterói como uma cidade que valoriza a cultura, a literatura, o pensamento e a democracia. É mais do que um evento, é um ato de valorização das nossas raízes, da nossa gente e da potência criativa das comunidades. Receber autores e artistas de tamanha relevância é motivo de orgulho, mas o que mais nos emociona é ver a população participando. É fundamental garantir que todos tenham acesso ao conhecimento, à arte e à leitura”, ressalta o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.



A escolha de Lélia Gonzalez orienta toda a construção da programação. Referência incontornável do pensamento brasileiro, a intelectual desenvolveu conceitos como amefricanidade e pretuguês, fundamentais para compreender as contribuições das matrizes africanas e indígenas na formação da identidade brasileira e latino-americana. Seu legado inspira mesas que atravessam literatura, relações raciais, feminismos, memória, educação, oralidade, diversidade, políticas culturais e formação de leitores.



"Escolher Lélia Gonzalez como homenageada é reconhecer a força de uma das maiores intelectuais brasileiras e trazer seu pensamento para o centro das conversas que queremos provocar na FLIN. Territórios das Palavras nasce da compreensão de que toda narrativa parte de um lugar, de uma experiência e de uma história. Queremos que a festa seja um espaço na qual diferentes vozes se encontrem, sejam ouvidas e ampliem nosso olhar sobre o país e sobre nós mesmos", afirma Micaela Costa, presidenta da Fundação de Arte de Niterói (FAN).



Literatura em diálogo com música, teatro e pensamento



A edição de 2026 reúne algumas das principais vozes da literatura e da cultura contemporâneas. Um dos momentos mais aguardados da programação ocorre no encerramento da festa, no domingo, dia 16, quando a atriz imortal da ABL Fernanda Montenegro apresenta a leitura dramática Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir, espetáculo que passou por temporadas de sucesso no Rio de Janeiro e em São Paulo. A leitura dramática aborda a visão libertária de Simone de Beauvoir (1908-1986) sobre o feminismo, além de sua ligação de vida com o filósofo Jean-Paul Sartre (1905-1980).



“Fui jovem numa época emblemática. Sou de uma geração que se pronunciava e ia às ruas para pensar e sentir. Devemos refletir sobre o nosso cotidiano cada vez mais saturado de esperanças não realizadas, pela desinteligência e, infelizmente, pela brutalidade. Neste sentido, esta leitura oferece também uma oportunidade para que o público jovem conheça um pouco mais sobre a paixão, a energia, a audácia e as contradições humanas de Simone de Beauvoir, uma das pensadoras mais influentes do século 20”, afirma Fernanda Montenegro.



Uma galeria de grandes nomes da literatura vai dar o ar de sua graça na FLIN, como Emicida, Ana Maria Gonçalves, Eliana Alves Cruz, Jeferson Tenório, Conceição Evaristo, Lilia Schwarcz, Ana Maria Machado, Rosiska Darcy, Ruy Castro, Cidinha da Silva, Luiz Antonio Simas, Tatiana Salem Levy, Mariana Salomão Carrara e duas vozes internacionais: os angolanos Ondjaki e Valter Hugo Mãe, cujo mais recente livro foi o campeão de vendas na Flip 2026.



A literatura dialoga ainda com outras linguagens artísticas. A música está representada por Teresa Cristina, MC Marechal, Tati Quebra Barraco e Michael Sullivan. O teatro, a televisão e o cinema também integram a programação, com participações dos atores Paulo Betti, Fabiana Karla e Dadá Coelho, além da diretora de cinema e TV Rosane Svartman, aproximando diferentes formas de criação e narrativa.



A programação também traz intelectuais, pesquisadores e comunicadores que fortalecem o diálogo entre literatura e sociedade. Participam da edição Jessé Souza, sociólogo e um dos principais intérpretes das desigualdades brasileiras; Ynaê Lopes dos Santos, historiadora especializada em escravidão e relações raciais; as jornalistas Ana Paula Araújo, Carol Raimundi e Luciana Barreto; Giovanna Heliodoro, pesquisadora e influenciadora que debate gênero, raça e direitos humanos; Geni Núñez, ativista indígena guarani; Laura Pires, escritora e professora, com foco em relações interpessoais, comunicação e saúde social, e Midiã Noelle, jornalista e pesquisadora, que atua na interseção entre comunicação e justiça racial.



FLIN plural



A pluralidade da FLIN 2026 se completa com escritores, poetas, criadores de conteúdo e comunicadores que vêm renovando a cena literária e cultural brasileira, como Jout Jout, jornalista e Youtuber, Déia Freitas, criadora e apresentadora do podcast Não Inviabilize, um dos maiores fenômenos de narrativas em áudio do país; Stefano Volp, escritor reconhecido por romances que destacam identidade, pertencimento e juventude; Pedro Salomão, escritor, palestrante e uma das vozes contemporâneas que abordam questões humanas com sensibilidade, criatividade e profundidade, Gabi Oliveira, comunicadora, escritora e criadora do podcast Afetos.



Entre as atrações também estão Carol Loback, atriz, criadora de conteúdo e podcaster; Jeovanna Vieira, escritora dedicada às narrativas negras e às literaturas afro diaspóricas; Igor Pires, poeta, escritor e criador de conteúdo literário; Renata Andrade e Thaís Pontes, autoras roteiristas e cocriadoras da série Encantado’s da TV Globo; e Carlos Ruas, criador das tirinhas Um sábado qualquer, que trabalha humor e religião de uma forma divertida, trazendo debate e reflexão sobre o assunto.



ABL e Biblioteca Nacional fortalecem a edição

Niterói - Toda palavra nasce de um território. Carrega memórias, afetos, ancestralidades, disputas e formas próprias de enxergar o mundo. É a partir dessa ideia que a Festa Literária Internacional de Niterói (FLIN) realiza sua edição de 2026 com o tema Territórios das Palavras. Entre os dias 13 e 16 de agosto, o Reserva Cultural de Niterói será ocupado por escritores, artistas, pesquisadores, educadores e leitores em quatro dias de programação gratuita inspirada no pensamento da antropóloga, filósofa e ativista mineira Lélia Gonzalez (1935-1994), homenageada desta edição. O evento é realizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN).Com expectativa de receber 30 mil pessoas, a FLIN reafirma sua vocação como um dos principais encontros literários do país ao promover um diálogo entre literatura, música, teatro, audiovisual, jornalismo, cultura popular e produção acadêmica. Mais do que uma festa literária, a edição de 2026 propõe um espaço de circulação de ideias, encontros e reflexão sobre os diferentes territórios da palavra, reunindo autores nacionais e internacionais, artistas, intelectuais, estudantes, professores, pequenas editoras e novos leitores em torno de uma programação plural e acessível.“A FLIN vem se consolidando como uma das mais importantes festas literárias do país, reafirmando Niterói como uma cidade que valoriza a cultura, a literatura, o pensamento e a democracia. É mais do que um evento, é um ato de valorização das nossas raízes, da nossa gente e da potência criativa das comunidades. Receber autores e artistas de tamanha relevância é motivo de orgulho, mas o que mais nos emociona é ver a população participando. É fundamental garantir que todos tenham acesso ao conhecimento, à arte e à leitura”, ressalta o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.A escolha de Lélia Gonzalez orienta toda a construção da programação. Referência incontornável do pensamento brasileiro, a intelectual desenvolveu conceitos como amefricanidade e pretuguês, fundamentais para compreender as contribuições das matrizes africanas e indígenas na formação da identidade brasileira e latino-americana. Seu legado inspira mesas que atravessam literatura, relações raciais, feminismos, memória, educação, oralidade, diversidade, políticas culturais e formação de leitores."Escolher Lélia Gonzalez como homenageada é reconhecer a força de uma das maiores intelectuais brasileiras e trazer seu pensamento para o centro das conversas que queremos provocar na FLIN. Territórios das Palavras nasce da compreensão de que toda narrativa parte de um lugar, de uma experiência e de uma história. Queremos que a festa seja um espaço na qual diferentes vozes se encontrem, sejam ouvidas e ampliem nosso olhar sobre o país e sobre nós mesmos", afirma Micaela Costa, presidenta da Fundação de Arte de Niterói (FAN).A edição de 2026 reúne algumas das principais vozes da literatura e da cultura contemporâneas. Um dos momentos mais aguardados da programação ocorre no encerramento da festa, no domingo, dia 16, quando a atriz imortal da ABL Fernanda Montenegro apresenta a leitura dramática Fernanda Montenegro lê Simone de Beauvoir, espetáculo que passou por temporadas de sucesso no Rio de Janeiro e em São Paulo. A leitura dramática aborda a visão libertária de Simone de Beauvoir (1908-1986) sobre o feminismo, além de sua ligação de vida com o filósofo Jean-Paul Sartre (1905-1980).“Fui jovem numa época emblemática. Sou de uma geração que se pronunciava e ia às ruas para pensar e sentir. Devemos refletir sobre o nosso cotidiano cada vez mais saturado de esperanças não realizadas, pela desinteligência e, infelizmente, pela brutalidade. Neste sentido, esta leitura oferece também uma oportunidade para que o público jovem conheça um pouco mais sobre a paixão, a energia, a audácia e as contradições humanas de Simone de Beauvoir, uma das pensadoras mais influentes do século 20”, afirma Fernanda Montenegro.Uma galeria de grandes nomes da literatura vai dar o ar de sua graça na FLIN, como Emicida, Ana Maria Gonçalves, Eliana Alves Cruz, Jeferson Tenório, Conceição Evaristo, Lilia Schwarcz, Ana Maria Machado, Rosiska Darcy, Ruy Castro, Cidinha da Silva, Luiz Antonio Simas, Tatiana Salem Levy, Mariana Salomão Carrara e duas vozes internacionais: os angolanos Ondjaki e Valter Hugo Mãe, cujo mais recente livro foi o campeão de vendas na Flip 2026.A literatura dialoga ainda com outras linguagens artísticas. A música está representada por Teresa Cristina, MC Marechal, Tati Quebra Barraco e Michael Sullivan. O teatro, a televisão e o cinema também integram a programação, com participações dos atores Paulo Betti, Fabiana Karla e Dadá Coelho, além da diretora de cinema e TV Rosane Svartman, aproximando diferentes formas de criação e narrativa.A programação também traz intelectuais, pesquisadores e comunicadores que fortalecem o diálogo entre literatura e sociedade. Participam da edição Jessé Souza, sociólogo e um dos principais intérpretes das desigualdades brasileiras; Ynaê Lopes dos Santos, historiadora especializada em escravidão e relações raciais; as jornalistas Ana Paula Araújo, Carol Raimundi e Luciana Barreto; Giovanna Heliodoro, pesquisadora e influenciadora que debate gênero, raça e direitos humanos; Geni Núñez, ativista indígena guarani; Laura Pires, escritora e professora, com foco em relações interpessoais, comunicação e saúde social, e Midiã Noelle, jornalista e pesquisadora, que atua na interseção entre comunicação e justiça racial.A pluralidade da FLIN 2026 se completa com escritores, poetas, criadores de conteúdo e comunicadores que vêm renovando a cena literária e cultural brasileira, como Jout Jout, jornalista e Youtuber, Déia Freitas, criadora e apresentadora do podcast Não Inviabilize, um dos maiores fenômenos de narrativas em áudio do país; Stefano Volp, escritor reconhecido por romances que destacam identidade, pertencimento e juventude; Pedro Salomão, escritor, palestrante e uma das vozes contemporâneas que abordam questões humanas com sensibilidade, criatividade e profundidade, Gabi Oliveira, comunicadora, escritora e criadora do podcast Afetos.Entre as atrações também estão Carol Loback, atriz, criadora de conteúdo e podcaster; Jeovanna Vieira, escritora dedicada às narrativas negras e às literaturas afro diaspóricas; Igor Pires, poeta, escritor e criador de conteúdo literário; Renata Andrade e Thaís Pontes, autoras roteiristas e cocriadoras da série Encantado’s da TV Globo; e Carlos Ruas, criador das tirinhas Um sábado qualquer, que trabalha humor e religião de uma forma divertida, trazendo debate e reflexão sobre o assunto.

Este ano, a Festa Literária Internacional de Niterói inaugura sua articulação com duas instituições essenciais às letras. A Academia Brasileira de Letras (ABL) e a Biblioteca Nacional apoiam a realização do festival e participam da programação, com a presença de 14 acadêmicos da ABL, distribuídos em diferentes mesas ao longo dos quatro dias, além de um encontro especial dedicado à Academia. Antônio Carlos Secchin, Antônio Torres, Geraldo Carneiro, Godofredo de Oliveira Neto, João Almino, Paulo Henriques Britto e Ricardo Cavaliere são esperados na FLIN.



A curadoria como um todo é assinada por Vilma Piedade, Elisa Ventura, MC Marechal, Edu Krieger, Carla Portilho, Jordão Pablo de Pão e Jackson Jacques, coordenador-geral da FLIN. O coletivo apostou em diferentes perspectivas da literatura, da música, da pesquisa e das artes para construir uma programação que dialoga com o Brasil contemporâneo, convidando autores consagrados, novas vozes, pesquisadores, professores, estudantes, pequenas editoras e leitores.



Com programação totalmente gratuita, tradução em Libras e audiodescrição em diversas atividades, a FLIN reafirma seu compromisso com uma cultura pública, democrática e acessível. A edição de 2026 também promove ações voltadas à formação de leitores, recebe estudantes da rede pública de ensino e desenvolve iniciativas de sustentabilidade, reforçando seu papel como política cultural de fomento à leitura e à circulação de ideias.



A FLIN 2026 tem patrocínio da Águas de Niterói e apoio da Universidade Federal Fluminense (UFF), da Academia Brasileira de Letras (ABL), da Biblioteca Nacional e da Ecovias Ponte.



Serviço:



Festa Literária Internacional de Niterói (FLIN) 2026

De 13 a 16 de agosto

Reserva Cultural Niterói

Av. Visconde do Rio Branco 880, São Domingos

Entrada: Gratuita



