Niterói: o cantor e compositor Gérson Gárgulla lança o álbum digital Prana-Prompt - Divulgação/Ascom

Niterói: o cantor e compositor Gérson Gárgulla lança o álbum digital Prana-PromptDivulgação/Ascom

Publicado 02/08/2026 08:18

Niterói - Um dos mais criativos artistas da história recente de Niterói -- como o Speed Freaks, Black Alien e De Leve -- o cantor e compositor Gerson Gárgulla e seu grupo musical Akazza, no início dos anos 2000, conseguiram o apoio do grande Arthur Maia (e o Estúdio Arte, lá em Itaipu) para realizar a gravação do álbum -- que permanece inédito, exceto postagens aqui e ali na web, após o hiato de Gérson, iniciado em 2010.

Mas em 2026 começa a história de superação e inovação artística que une a potência da música popular brasileira ao uso consciente da tecnologia e à saúde mental, na vida do artista. A grande reviravolta dessa trajetória está na redescoberta pessoal de Gerson: diagnosticado recentemente com Transtorno do Espectro Autista (TEA) após décadas de um quadro indetectado — que o levou a batalhas severas contra a depressão profunda —, Gerson encontrou no tratamento adequado e no uso da Inteligência Artificial a ponte necessária para destravar sua mente e voltar a produzir arte.



O resultado desse reencontro entre sensibilidade neurodivergente e tecnologia é o álbum Prana-Prompt e o Projeto Akazza, que resgatam o som visceral do grupo com o suporte da IA como ferramenta de acessibilidade e desenvolvimento criativo. A jornada de um artista veterano que viveu anos com autismo não diagnosticado e encontrou na combinação de acompanhamento médico e ferramentas digitais de IA o caminho para sair da depressão e retomar sua produção musical após anos de sofrimento.

O projeto e a carreira retomada de Gérson traz o uso inovador da IA (refletido no título do álbum Prana-Prompt) não como substituto da essência humana, mas como um recurso aliado de neuroacessibilidade para traduzir a complexidade de uma mente autista em som e imagem.

HISTÓRICO MUSICAL

Criada em 1998 em Niterói, a Akazza traz na bagagem marcos gigantescos, como o show no Réveillon de Icaraí para mais de 200 mil pessoas (2007), apresentação no II Fórum Social Mundial (ao lado de Tom Zé, O Rappa e Hermeto Pascoal (2002) e parcerias históricas com o cantor Seu Jorge (vocais nas primeiras gravações de "Guanabara" e "Arcanjos"), que também levou Gerson a se apresentar no Credicard Hall/SP e Citibank Hall/RJ (2009), e o saudoso baixista e produtor Arthur Maia, com quem Gerson também trabalhou como produtor em diversos projetos entre 2003 e 2009.



A banda Akazza faz uma fusão poderosa de rock popular, MPB, samba-rock e reggae com a força dos tambores sagrados e ritmos de raiz (maracatu, candomblé, umbanda e rituais indígenas), conectando crítica social, misticismo, filosofia e ancestralidade urbana.





