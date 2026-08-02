Niterói: Museu do Ingá abre mostra em homenagem a artista que é prata da casaDivulgação/Ascom
Rua Presidente Pedreira, 78 – Ingá – Niterói/RJ
ZÉ
Ano Novo e Ano Velho
Gravura em metal
1982
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Niterói: Museu do Ingá abre mostra em homenagem a artista que é prata da casaDivulgação/Ascom
Exposição Zé: A Criação dos Bichinhos abre no Museu do Ingá
Mostra apresenta a trajetória de um dos principais nomes da Oficina de Gravura em Metal da safra local
Museu do Ingá inaugura exposição Ingá: Revelações de um Acervo
Nova mostra apresenta obras raramente expostas e convida o público a descobrir diferentes narrativas presentes na coleção do Museu do Ingá
Gerson Gárgulla está de volta com Prana-Prompt
Compositor e vocalista niteroiense Gerson Gárgulla marca o retorno da banda Akazza em um novo ciclo criativo
Últimos dias para visitar a exposição Travessia no Centro Cultural Cauby Peixoto
Mostra gratuita reúne obras de 18 artistas e convida o público a refletir sobre as relações entre natureza, humanidade e meio ambiente
Dada a largada para reforma e ampliação do Parque do Caramujo
Com investimento de R$ 9,3 milhões, o projeto prevê a modernização da infraestrutura
Niterói Innovation Experience acontece nesta segunda
Evento gratuito antecipa debates do Rio Innovation Week 2026 e reúne especialistas, gestores e empreendedores para discutir inovação e tecnologia no Teatro Popular Oscar Niemeyer
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