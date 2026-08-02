Niterói: Museu do Ingá abre mostra em homenagem a artista que é prata da casa - Divulgação/Ascom

Niterói: Museu do Ingá abre mostra em homenagem a artista que é prata da casaDivulgação/Ascom

Publicado 02/08/2026 08:34

Niterói – O Museu do Ingá inaugura, no dia 8 de agosto, às 14h, a exposição "Zé: A Criação dos Bichinhos", dedicada ao artista José Igino da Cruz, cuja trajetória está profundamente ligada à Oficina de Gravura em Metal do museu.

Iniciado na gravura em 1980, a convite do professor José Assumpção Souza, Zé Igino desenvolveu uma linguagem própria marcada por delicadas figuras conhecidas como "bichinhos". Em suas gravuras, personagens, animais imaginários e paisagens surgem entre a memória, o sonho e a fantasia, revelando um universo poético construído ao longo de mais de quatro décadas de produção.

A exposição reúne obras de diferentes períodos de sua carreira, permitindo ao público acompanhar sua evolução artística e reconhecer a importância de sua contribuição para a gravura brasileira e para a história do Museu do Ingá.

Para a diretora do Museu de História e Artes do Estado do Rio de Janeiro, Débora Reina, a obra de Zé Igino transforma a dureza do metal em delicadeza, preservando "o espanto, a ternura e a capacidade de sonhar". A pesquisadora Isis Braga, doutora em Artes Visuais pela UFRJ e membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte, destaca a riqueza do imaginário do artista e seu domínio da linguagem da gravura.

A exposição poderá ser visitada de quarta a domingo, das 12h às 17h, com entrada gratuita.

Serviço

Exposição: Zé: A Criação dos Bichinhos

Abertura: 8 de agosto de 2026, às 14h

Visitação: Quarta a domingo, das 12h às 17h

Local: Museu do Ingá

Rua Presidente Pedreira, 78 – Ingá – Niterói/RJ

Entrada gratuita.

ZÉ

Ano Novo e Ano Velho

Gravura em metal

1982