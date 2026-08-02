Niterói: mostra apresenta o quadro de Lucílio de Albuquerque, Paisagem de Le Mesnil, em óleo sobre tela, datado de 1906 - Divulgação/Ascom

Niterói: mostra apresenta o quadro de Lucílio de Albuquerque, Paisagem de Le Mesnil, em óleo sobre tela, datado de 1906Divulgação/Ascom

Publicado 02/08/2026 08:27

Niterói – O Museu do Ingá inaugura, no dia 6 de agosto, às 14h, a exposição "Ingá: Revelações de um Acervo", mostra que propõe um novo olhar sobre a coleção da instituição e revela ao público obras raramente apresentadas.

Distribuída em quatro núcleos, a exposição reúne pinturas, esculturas, objetos de arte popular e diferentes linguagens artísticas que ajudam a compreender a riqueza do acervo do museu. Entre os destaques estão obras de Lucílio de Albuquerque, além de peças que revelam diferentes momentos da produção artística preservada pela instituição. Mais do que apresentar obras da coleção, a mostra constrói novas relações entre elas, permitindo ao visitante descobrir diferentes histórias, técnicas e interpretações. A proposta é mostrar que um acervo está em constante transformação, revelando novos sentidos a cada encontro entre as obras e o público.

Com curadoria e produção da equipe do Museu do Ingá , "Ingá: Revelações de um Acervo" reafirma o compromisso da instituição com a preservação, pesquisa e difusão do patrimônio artístico e cultural do estado do Rio de Janeiro. A exposição poderá ser visitada de quarta a domingo, das 12h às 17h, com entrada gratuita.

Serviço

Exposição: Ingá: Revelações de um Acervo

Abertura: 6 de agosto de 2026, às 14h

Visitação: Quarta a domingo, das 12h às 17h

Local: Museu do Ingá

Rua Presidente Pedreira, 78 – Ingá – Niterói/RJ

Entrada gratuita.