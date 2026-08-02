Niterói – O Museu do Ingá inaugura, no dia 6 de agosto, às 14h, a exposição "Ingá: Revelações de um Acervo", mostra que propõe um novo olhar sobre a coleção da instituição e revela ao público obras raramente apresentadas.
Distribuída em quatro núcleos, a exposição reúne pinturas, esculturas, objetos de arte popular e diferentes linguagens artísticas que ajudam a compreender a riqueza do acervo do museu. Entre os destaques estão obras de Lucílio de Albuquerque, além de peças que revelam diferentes momentos da produção artística preservada pela instituição. Mais do que apresentar obras da coleção, a mostra constrói novas relações entre elas, permitindo ao visitante descobrir diferentes histórias, técnicas e interpretações. A proposta é mostrar que um acervo está em constante transformação, revelando novos sentidos a cada encontro entre as obras e o público.
Com curadoria e produção da equipe do Museu do Ingá, "Ingá: Revelações de um Acervo" reafirma o compromisso da instituição com a preservação, pesquisa e difusão do patrimônio artístico e cultural do estado do Rio de Janeiro. A exposição poderá ser visitada de quarta a domingo, das 12h às 17h, com entrada gratuita.
Serviço
Exposição: Ingá: Revelações de um Acervo Abertura: 6 de agosto de 2026, às 14h Visitação: Quarta a domingo, das 12h às 17h Local: Museu do Ingá Rua Presidente Pedreira, 78 – Ingá – Niterói/RJ Entrada gratuita.
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