Niterói: Presidente da SBPC recebeu a Comenda da Ordem do Mérito de Niterói - Luciana Carneiro/Ascom

Niterói: Presidente da SBPC recebeu a Comenda da Ordem do Mérito de Niterói Luciana Carneiro/Ascom

Publicado 02/08/2026 13:10

Em vez de aproximar a ciência do público, promoveu o encontro de cientistas e demais participantes com o samba, uma das manifestações culturais mais populares do Brasil. Integrantes da Acadêmicos do Viradouro, escola campeã do carnaval deste ano, animaram quem saía da Sala Nelson Pereira dos Santos. E a cerimônia ainda teve uma surpresa: a presidente da SBPC, Francilene Procópio Garcia, recebeu a Comenda da Ordem do Mérito de Niterói.



A secretária da Mulher de Niterói, Thaiana Ivia, e a chefe de gabinete Marcilene Souto representaram o prefeito Rodrigo Neves durante a homenagem à presidente da SBPC. “A comenda da Ordem do Mérito da Cidade de Niterói simboliza o reconhecimento da cidade às personalidades que, com a sua trajetória, dedicação e excelência, contribuem de forma notável para o fortalecimento da sociedade. Niterói está de portas abertas para a ciência e vivemos dias incríveis durante a reunião da SBPC, que certamente ficarão para a nossa história”, afirmou Thaiana.



A Comenda da Ordem do Mérito da Cidade de Niterói foi instituída pelo Decreto Municipal nº 7.982/1998 e é destinada a personalidades que tenham prestado valorosos serviços à nação brasileira, ao Estado do Rio de Janeiro e ao município de Niterói. “Fico muito honrada. É muita generosidade do prefeito Rodrigo Neves. Ficamos fãs de Niterói, por tudo que a cidade representa na parceria que faz com a Universidade Federal Fluminense e com toda a vibração de trazer o conhecimento para a boa política pública”, disse a presidente da SBPC.



