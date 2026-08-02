Niterói: Banda Tributo 85 faz primeira apresentação na cidade, no Mercado Municipal - Divulgação/Ascom

Niterói: Banda Tributo 85 faz primeira apresentação na cidade, no Mercado MunicipalDivulgação/Ascom

Publicado 02/08/2026 18:33



Niterói - Para quem curte rock anos 80 e quer reviver essa nostalgia, uma boa notícia: a banda Tributo 85, que faz uma homenagem ao rock dessa época se apresenta, em agosto, pela primeira vez em Niterói, no Mercado Municipal

No repertório, é garantido que o público vai encontrar grandes sucessos de Cazuza, Lulu Santos, Barão Vermelho, Queen e tantos outros artistas consagrados que marcaram uma geração.



Com Marco Rodrigo nos vocais e direção musical de Eduardo Tchello, que também faz uma participação especial, a banda promete colocar todo mundo para dançar e se divertir nas duas horas de show.



SERVIÇO:



Show: Banda Tributo 85

Data: 21 de agosto

Horário: às 19h

Local: Mercado Municipal de Niterói

Valor: Entrada Gratuita