Niterói: balão foi apreendido e encaminhado para a 81ª DP (Itaipu), onde o caso foi registrado - Divulgação/Grupamento de Polícia Ambiental

Niterói: balão foi apreendido e encaminhado para a 81ª DP (Itaipu), onde o caso foi registradoDivulgação/Grupamento de Polícia Ambiental

Publicado 03/08/2026 10:20 | Atualizado 03/08/2026 10:22





Segundo o Comando de Policiamento Ambiental, as equipes seguiram até a Trilha do Caminho de Darwin, onde localizaram o balão. Ao perceberem a aproximação da guarnição, pessoas que acompanhavam o artefato fugiram em motocicletas, abandonando o material no local. O balão foi apreendido e encaminhado para a 81ª DP (Itaipu), onde o caso foi registrado.

Niterói - Policiais militares do 6º Grupamento de Polícia Ambiental (6º GPAm) apreenderam, neste domingo (2), um balão de aproximadamente 12 metros de comprimento na região do Engenho do Mato, em Niterói. A ação foi realizada após denúncias sobre a queda do artefato em uma área de mata.Segundo o Comando de Policiamento Ambiental, as equipes seguiram até a Trilha do Caminho de Darwin, onde localizaram o balão. Ao perceberem a aproximação da guarnição, pessoas que acompanhavam o artefato fugiram em motocicletas, abandonando o material no local. O balão foi apreendido e encaminhado para a 81ª DP (Itaipu), onde o caso foi registrado.

Fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime ambiental no Brasil. A conduta está prevista no artigo 42 da Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que prevê pena de detenção de um a três anos, além de multa, para quem praticar essas ações quando houver risco de incêndio.



Prática representa risco à população e ao meio ambiente



Além de ser proibida por lei, a soltura de balões pode provocar incêndios em áreas de vegetação, unidades de conservação, residências, indústrias, redes elétricas e estabelecimentos comerciais. Os artefatos também representam risco para aeronaves e podem causar acidentes em áreas urbanas. Em Niterói, que abriga importantes áreas de preservação ambiental, como o Parque Estadual da Serra da Tiririca, a prática preocupa as autoridades, principalmente durante os períodos de estiagem, quando o risco de propagação de incêndios é maior.



A Polícia Militar orienta que qualquer informação sobre fabricação, soltura ou recuperação de balões seja comunicada às forças de segurança.