Niterói: ocorrência foi registrada por uma equipe do PATAMO, da 4ª Companhia do 12º BPMDivulgação/PMERJ
Três suspeitos são detidos por tráfico de drogas durante patrulhamento em Niterói
Ação do PATAMO na Comunidade do Caranguejo resultou na apreensão de entorpecentes e R$ 20 em dinheiro
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Operação contra esquema em presídios prende policial penal em Niterói
Ação conjunta da Polícia Civil e da Seap investiga organização criminosa suspeita de facilitar a entrada de drogas, celulares e outros materiais ilícitos em unidades prisionais do estado. Quatro pessoas já foram presas
Niterói investe R$ 7,5 milhões em melhorias na rede pública de ensino
Os valores foram autorizados por dois decretos publicados no Diário Oficial
Banda Tributo 85 pela primeira vez em Niterói
Público vai encontrar grandes sucessos de Cazuza, Lulu Santos, Barão Vermelho e Queen
FLIN 2026 leva grandes nomes a Niterói para pensar o Brasil a partir de Lélia Gonzalez
Festival gratuito reúne grandes nomes em uma programação que espera receber 30 mil leitores
Reunião da SBPC em Niterói termina com homenagem e samba
Presidente da SBPC recebeu a Comenda da Ordem do Mérito de Niterói e integrantes da Acadêmicos do Viradouro animaram o público
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