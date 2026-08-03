Niterói: ocorrência foi registrada por uma equipe do PATAMO, da 4ª Companhia do 12º BPM - Divulgação/PMERJ

Niterói: ocorrência foi registrada por uma equipe do PATAMO, da 4ª Companhia do 12º BPMDivulgação/PMERJ

Publicado 03/08/2026 10:13

Niterói - Três suspeitos foram detidos por envolvimento com o tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (3), na Comunidade do Caranguejo, no Largo da Batalha, em Niterói.

A ocorrência foi registrada por uma equipe do PATAMO, da 4ª Companhia do 12º BPM , que realizava patrulhamento preventivo na Travessa João Fonseca quando abordou os três indivíduos.

Durante a revista, os policiais apreenderam material entorpecente e R$ 20 em dinheiro em espécie, que estavam com os suspeitos.

Após a abordagem, os três foram encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a delegacia responsável pela área. Na unidade policial, a ocorrência foi registrada e foram adotadas as medidas cabíveis.