Niterói: Inscrições abertas para cursos gratuitos nas áreas de maquiagem, tranças e design de sobrancelhasDivulgação/Ascom
"A cultura transforma vidas quando amplia o acesso às oportunidades. O Brotaí demonstra que uma política cultural presente nos territórios é capaz de promover formação, fortalecer iniciativas comunitárias e contribuir para a geração de renda. Nosso compromisso é potencializar as culturas dos territórios, reconhecendo seus saberes e criando condições para que mais pessoas tenham acesso às oportunidades", destaca a secretária municipal das Culturas, Julia Pacheco.
As oficinas serão realizadas em bairros da Zona Norte, na região de Pendotiba e no Morro do Palácio, fortalecendo o acesso à formação profissional próxima ao local de moradia dos participantes. A iniciativa integra uma política pública que reconhece os territórios como espaços de produção de conhecimento, identidade e desenvolvimento, aproximando oportunidades de qualificação das comunidades. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de forma online ou presencialmente nos locais onde as oficinas serão realizadas.
Na Zona Norte, serão oferecidas oficinas de Maquiagem, no bairro Santana, e de Designer de Sobrancelhas, na Riodades. Em Santa Bárbara, também na Zona Norte, será aberta uma nova turma da oficina de Trancista. No Morro do Palácio, a oficina de Maquiagem acontecerá no Centro Cultural de Cidadania e Economia Criativa MACquinho, equipamento cultural da Secretaria Municipal das Culturas que atua como espaço de formação, convivência e fortalecimento das iniciativas culturais e comunitárias do território.
Já na região de Pendotiba, moradores do Badu poderão participar de mais uma turma da oficina de Trancista, ampliando o alcance das ações do programa para diferentes regiões da cidade. As formações fazem parte da estratégia do Brotaí de utilizar a cultura como instrumento de desenvolvimento social. Ao oferecer capacitação em áreas com grande potencial de inserção profissional, o programa amplia possibilidades de autonomia financeira, incentiva o empreendedorismo e cria novas oportunidades para os cidadãos.
Sobre o Brotaí
Presente nas cinco macrorregiões de Niterói, o Brotaí articula cultura, desenvolvimento social e participação comunitária por meio de ações construídas em diálogo com a população. Desde sua criação, o programa já alcançou mais de 35 bairros e comunidades, ampliando o acesso às políticas públicas culturais e contribuindo para que moradores de diferentes territórios tenham mais oportunidades de formação, produção cultural e autonomia econômica.
Ao reconhecer as potencialidades de cada território, o Brotaí reafirma a cultura como um direito fundamental e como instrumento de fortalecimento comunitário, inclusão social e desenvolvimento local, aproximando as políticas culturais da realidade e das demandas da população.
SERVIÇO:
Formulário de inscrição:
https://forms.gle/8agoFE67VX6nR6Qi9
Informações:
WhatsApp: (21) 97321-7415
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