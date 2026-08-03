Niterói: Inscrições abertas para cursos gratuitos nas áreas de maquiagem, tranças e design de sobrancelhas - Divulgação/Ascom

Niterói: Inscrições abertas para cursos gratuitos nas áreas de maquiagem, tranças e design de sobrancelhasDivulgação/Ascom

Publicado 03/08/2026 10:27





"A cultura transforma vidas quando amplia o acesso às oportunidades. O Brotaí demonstra que uma política cultural presente nos territórios é capaz de promover formação, fortalecer iniciativas comunitárias e contribuir para a geração de renda. Nosso compromisso é potencializar as culturas dos territórios, reconhecendo seus saberes e criando condições para que mais pessoas tenham acesso às oportunidades", destaca a secretária municipal das Culturas, Julia Pacheco.



As oficinas serão realizadas em bairros da Zona Norte, na região de Pendotiba e no Morro do Palácio, fortalecendo o acesso à formação profissional próxima ao local de moradia dos participantes. A iniciativa integra uma política pública que reconhece os territórios como espaços de produção de conhecimento, identidade e desenvolvimento, aproximando oportunidades de qualificação das comunidades. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de forma online ou presencialmente nos locais onde as oficinas serão realizadas.



Na Zona Norte, serão oferecidas oficinas de Maquiagem, no bairro Santana, e de Designer de Sobrancelhas, na Riodades. Em Santa Bárbara, também na Zona Norte, será aberta uma nova turma da oficina de Trancista. No Morro do Palácio, a oficina de Maquiagem acontecerá no Centro Cultural de Cidadania e Economia Criativa MACquinho, equipamento cultural da Secretaria Municipal das Culturas que atua como espaço de formação, convivência e fortalecimento das iniciativas culturais e comunitárias do território.



Já na região de Pendotiba, moradores do Badu poderão participar de mais uma turma da oficina de Trancista, ampliando o alcance das ações do programa para diferentes regiões da cidade. As formações fazem parte da estratégia do Brotaí de utilizar a cultura como instrumento de desenvolvimento social. Ao oferecer capacitação em áreas com grande potencial de inserção profissional, o programa amplia possibilidades de autonomia financeira, incentiva o empreendedorismo e cria novas oportunidades para os cidadãos.



Sobre o Brotaí

Niterói - Moradores de diferentes regiões de Niterói já podem se inscrever nas novas oficinas gratuitas do Programa Brotaí – Rede Cultura Comunitária, iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, que promove ações de formação, cultura e desenvolvimento social em diferentes territórios da cidade. Nesta etapa, o programa oferece cursos de qualificação profissional nas áreas de Maquiagem, Trancista e Designer de Sobrancelhas, ampliando as oportunidades de geração de renda, empreendedorismo e inserção no mercado de trabalho."A cultura transforma vidas quando amplia o acesso às oportunidades. O Brotaí demonstra que uma política cultural presente nos territórios é capaz de promover formação, fortalecer iniciativas comunitárias e contribuir para a geração de renda. Nosso compromisso é potencializar as culturas dos territórios, reconhecendo seus saberes e criando condições para que mais pessoas tenham acesso às oportunidades", destaca a secretária municipal das Culturas, Julia Pacheco.As oficinas serão realizadas em bairros da Zona Norte, na região de Pendotiba e no Morro do Palácio, fortalecendo o acesso à formação profissional próxima ao local de moradia dos participantes. A iniciativa integra uma política pública que reconhece os territórios como espaços de produção de conhecimento, identidade e desenvolvimento, aproximando oportunidades de qualificação das comunidades. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de forma online ou presencialmente nos locais onde as oficinas serão realizadas.Na Zona Norte, serão oferecidas oficinas de Maquiagem, no bairro Santana, e de Designer de Sobrancelhas, na Riodades. Em Santa Bárbara, também na Zona Norte, será aberta uma nova turma da oficina de Trancista. No Morro do Palácio, a oficina de Maquiagem acontecerá no Centro Cultural de Cidadania e Economia Criativa MACquinho, equipamento cultural da Secretaria Municipal das Culturas que atua como espaço de formação, convivência e fortalecimento das iniciativas culturais e comunitárias do território.Já na região de Pendotiba, moradores do Badu poderão participar de mais uma turma da oficina de Trancista, ampliando o alcance das ações do programa para diferentes regiões da cidade. As formações fazem parte da estratégia do Brotaí de utilizar a cultura como instrumento de desenvolvimento social. Ao oferecer capacitação em áreas com grande potencial de inserção profissional, o programa amplia possibilidades de autonomia financeira, incentiva o empreendedorismo e cria novas oportunidades para os cidadãos.

Criado em 2021, o Brotaí – Rede Cultura Comunitária é a principal política pública de descentralização cultural da cidade. O programa fortalece a cultura de base comunitária ao levar ações de formação, qualificação profissional, geração de emprego, renda e cidadania para diferentes bairros e comunidades, reconhecendo os territórios como espaços de produção de conhecimento, identidade, memória e criação cultural.



Presente nas cinco macrorregiões de Niterói, o Brotaí articula cultura, desenvolvimento social e participação comunitária por meio de ações construídas em diálogo com a população. Desde sua criação, o programa já alcançou mais de 35 bairros e comunidades, ampliando o acesso às políticas públicas culturais e contribuindo para que moradores de diferentes territórios tenham mais oportunidades de formação, produção cultural e autonomia econômica.



Ao reconhecer as potencialidades de cada território, o Brotaí reafirma a cultura como um direito fundamental e como instrumento de fortalecimento comunitário, inclusão social e desenvolvimento local, aproximando as políticas culturais da realidade e das demandas da população.



SERVIÇO: