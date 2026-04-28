Carreta tombou na Avenida do ContornoReprodução / TV Globo

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Rio - Uma carreta que transportava frutas tombou, na madrugada desta terça-feira (28), e causou um grande congestionamento na BR-101, na altura de Niterói, na Região Metropolitana.
O acidente aconteceu na Avenida do Contorno, próximo ao acesso à Ponte Rio-Niterói. O motorista seguia na pista sentido Niterói quando perdeu o controle do veículo, que tombou próximo à mureta da pista. O homem não ficou ferido e não tiveram vítimas. 
Duas faixas da rodovia foram interditadas para trabalho de retirada da carreta. O trânsito ficou intenso, com um congestionamento que chegou a cerca 5 km.
Até as 15h desta segunda-feira, o veículo ainda não havia sido retirado da via. 