Carreta tombou na Avenida do Contorno - Reprodução / TV Globo

Carreta tombou na Avenida do ContornoReprodução / TV Globo

Publicado 28/04/2026 06:46 | Atualizado 28/04/2026 15:30

Rio - Uma carreta que transportava frutas tombou, na madrugada desta terça-feira (28), e causou um grande congestionamento na BR-101, na altura de Niterói, na Região Metropolitana.

O acidente aconteceu na Avenida do Contorno, próximo ao acesso à Ponte Rio-Niterói. O motorista seguia na pista sentido Niterói quando perdeu o controle do veículo, que tombou próximo à mureta da pista. O homem não ficou ferido e não tiveram vítimas.

Duas faixas da rodovia foram interditadas para trabalho de retirada da carreta. O trânsito ficou intenso, com um congestionamento que chegou a cerca 5 km.

Até as 15h desta segunda-feira, o veículo ainda não havia sido retirado da via.