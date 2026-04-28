Carreta tombou na Avenida do ContornoReprodução / TV Globo
Carreta tomba e causa congestionamento na BR-101, em Niterói
Acidente aconteceu na Avenida do Contorno
Confira esquema especial de segurança para o show de Shakira em Copacabana
Cantora fará apresentação gratuita neste sábado (2)
Alerj aciona STF contra redistribuição de royalties do petróleo
Segundo Douglas Ruas, presidente da assembleia, medida pode tirar R$ 20 bilhões dos cofres municipais e estaduais
Família se despede de serralheiro que morreu em montagem de palco da Shakira: 'Coração enorme'
Gabriel de Jesus Firmino, 28 anos, deixa três filhos pequenos; Sepultamento ocorreu nesta terça-feira (28) no Cemitério Suruí, em Magé
Polícia frustra roubo de carga de R$ 350 mil na Avenida Brasil
Durante tentativa de abordagem, criminosos fugiram para a comunidade do Parque União, no Complexo da Maré
Arquidiocese inaugura duas exposições em comemoração aos 450 anos da Igreja Católica no Rio
Mostras ficarão abertas ao público até julho
Morre morador baleado durante operação da Polícia Civil em Belford Roxo
Paulo Roberto Siqueira Bastos havia sido atingido no rosto e no braço
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.