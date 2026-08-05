Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), três pessoas ficaram feridasReprodução / TV Globo
Acidente entre carretas deixa feridos e causa grande retenção na Dutra
Cabine de um dos veículos se despedrendeu e chegou a se deslocar por alguns metros; uma faixa foi liberada no início da manhã
Líder religioso condenado por abusos em centro espírita é preso
Investigação apontou série de violações sexuais contra frequentadores de instituição na Ilha do Governador; condenado estava foragido
Piscinão de Ramos fecha para manutenção e deve reabrir em setembro
Lago será esvaziado para limpeza antes da chegada do verão. Local figura entre os espaços de lazer mais procurados do Rio
Casal vira réu pela morte de recém-nascido na Baixada
Denúncia aponta que bebê foi morto por asfixia logo após o parto; homem e mulher também respondem por ocultação de cadáver
Incêndio atinge área de vegetação na estrada Grajaú-Jacarepaguá
Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas; até o momento, não há registro de vítimas
Mais de 25 toneladas de barricadas são removidas na Baixada
Ação da Polícia Militar em Duque de Caxias desobstruiu quatro ruas e restabeleceu a circulação de moradores da região
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