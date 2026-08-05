Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), três pessoas ficaram feridas - Reprodução / TV Globo

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), três pessoas ficaram feridasReprodução / TV Globo

Publicado 05/08/2026 08:35

Rio - Três carretas se envolveram em um acidente na madrugada desta quarta-feira (5), na Via Dutra , na altura de Seropédica, no sentido Rio de Janeiro. O engavetamento provocou um longo congestionamento em ambos os sentidos, mas por volta das 9h45 a pista foi totalmente liberada.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), três pessoas ficaram feridas, duas com lesões leves e uma com ferimentos moderados, e foram encaminhadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI).

Já o Corpo de Bombeiros divulgou que duas vítimas, de 35 e 55 anos, sofreram ferimentos leves. De acordo com a corporação, uma delas recusou remoção para uma unidade hospitalar. A outra deu entrada no HGNI. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Nova Iguaçu para confirmar a quantidade de pacientes internados e checar os respectivos estados de saúde, mas ainda não obteve detalhes.

Nas redes sociais, internautas relataram o engarrafamento. "O ônibus está parado há quase duas horas no mesmo lugar na Dutra, e não há nenhuma informação sobre o que está acontecendo", afirma um deles. "Alguém sabe o que aconteceu na Rodovia Presidente Dutra para estar tudo parado?", pergunta outro.

Por volta das 6h26, uma faixa da pista no sentido Rio de Janeiro, na altura do km 204, foi liberada para o tráfego. Nas