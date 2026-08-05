Agentes do 14ºBPM (Bangu) deram início à operação na Zona Oeste no início da manhã - Divulgação

Agentes do 14ºBPM (Bangu) deram início à operação na Zona Oeste no início da manhãDivulgação

Publicado 05/08/2026 07:04

Rio - A Polícia Militar realizou operações em diversas regiões do Rio na manhã desta quarta-feira (5). As ações tinham como objetivo prender suspeitos, remover barricadas, combater o roubo de cargas e veículos, além de coibir cobranças ilegais de serviços para moradores e comerciantes das comunidades.

Na Vila Kennedy, na Zona Oeste, agentes do 14ºBPM (Bangu) prenderam dois suspeitos e apreenderam um fuzil calibre 5,56, um rádio transmissor, um detector de drones e drogas. Durante buscas na localidade do Progresso, também foi apreendido uma pistola cal. 9mm, um carregador alongado e 17 munições. O material estava em uma casa abandonada.



No Parque União e na Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte, ação ocorreu para conter a expansão territorial promovida por traficantes do Comando Vermelho. Ao todo, 200 policiais dos batalhões de Operações Policiais Especiais (Bope), de Polícia de Choque (BPChq), de Ações com Cães (Bac), Tático de Motociclistas (BTM), de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e do Grupamento Aeromóvel (GAM) atuaram na região. No local, agentes encontraram uma gráfica de dinheiro falso. Equipes do 22ºBPM apreenderam ainda um fuzil e um rádio transmissor.

Na Avenida Brigadeiro Trompowski, agentes do BTM recuperaram duas motocicletas roubadas e apreenderam uma terceira com indícios de clonagem. Drogas também foram apreendidas.



No Morro do Juramento, também na Zona Norte, equipes do 41ºBPM (Irajá) realizam a Operação Barricada Zero. Dois suspeitos foram presos. Com eles, os agentes apreenderam um fuzil, um carregador e dois rádios transmissores, além de grande quantidade de drogas.



Outros alvos são as comunidades Teixeiras e Santa Maria, na Zona Oeste. Nos locais, policiais do 18ºBPM (Jacarepaguá) buscam localizar criminosos, desarticular esconderijos e apreender materiais ilícitos.

Equipes do 21ºBPM (São João de Meriti) também estão nas comunidades Jaqueira, Linha, Gogó e Carrapato. A ação tem como objetivo a retirada de barricadas para garantir o direito de ir e vir dos moradores e coibir o roubo de cargas e veículos. Na comunidade da Linha foram apreendidos grande quantidade de drogas. Equipes de demolição seguem desobstruindo as vias públicas.

Outra operação também aconteceu nas comunidades do César Maia, Coroado e Fontela na zona oeste. Durante a operação na Comunidade do Coroado, em Vargem Pequena, as equipes realizavam patrulhamento quando localizaram uma mochila abandonada. Em seu interior, foi encontrado farto material entorpecente, duas granadas artesanais, um simulacro de pistola, uma máquina de cartão e um rádio comunicador.



Todo o material foi apreendido e encaminhado à autoridade policial competente para o registro da ocorrência e adoção das medidas legais cabíveis.

Operação da Civil em Santa Teresa

Polícia Civil busca cumprir 98 mandados de prisão contra integrantes do Comando Vermelho na comunidade do Fallet-Fogueteiro, em Santa Teresa, na Região Central do Rio, na manhã desta quarta-feira (5). Entre os alvos está Paulo César Baptista de Castro, o Paulinho do Fogueteiro, chefe do tráfico da região. O objetivo é combater o roubo de veículos.

Foi preso também nesta quarta-feira (5), um suspeito de integrar o tráfico de drogas na Região Serrana. A captura ocorreu enquanto ele se deslocava para a comunidade do Parque União, na Zona Norte. Ainda foi preso um homem suspeito de ser responsável por sua segurança armada.



As investigações apontaram que o homem exercia função estratégica na estrutura da facção criminosa, atuando como um dos principais auxiliares da liderança do Comando Vermelho na Região Serrana, sendo responsável pela logística utilizada para monitorar a atuação das forças de segurança. O suspeito reagiu a abordagem policial e foi ferido com um tiro, sendo levado para uma unidade de saúde. Uma pistola foi apreendida.

Impactos na saúde e educação

Devido as operações, a Secretaria Municipal de Saúde informou que duas unidades de Atenção Primária que atendem a região da Vila Kennedy suspenderam o funcionamento para a segurança de profissionais e usuários.



Outras cinco unidades, sendo três em Santa Teresa, uma na Maré e uma na região do Juramento mantêm o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares estão suspensas.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, no Complexo da Maré, 22 escolas foram impactadas pelas ações. Na Vila Kennedy, 16 unidades suspenderam o atendimento.



Na comunidade Teixeiras/Santa Maria, três unidades ficaram sem aulas. Já no Morro do Juramento e na comunidade César Maia, o funcionamento ocorre normalmente.