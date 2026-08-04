Registro de queda de uma árvore na Rua Pinto de Figueiredo, esquina com Rua Antônio Basílio, devido aos fortes ventos na cidade do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (30).Reginaldo Pimenta/Agência O Dia
De acordo com o sistema Alerta Rio, a atuação de um sistema de alta pressão influenciará o tempo nesta quarta, mantendo o céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os ventos variarão de moderados a fortes, e a umidade relativa do ar poderá registrar índices críticos, entre 20% e 30% no período da tarde.
Previsão para os próximos dias
Já na sexta-feira (7), a aproximação de uma frente fria deve provocar novas rajadas de vento, que variam de fortes a muito fortes, podendo ultrapassar os 76 km/h em alguns pontos. Há também previsão de chuva fraca e isolada à noite.
No sábado (8), após a passagem do sistema frontal, o tempo seguirá com céu nublado a parcialmente nublado, com chance de chuva fraca e isolada na madrugada. Os ventos perderão intensidade, mantendo-se moderados.
O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco adotada pelo município e indica riscos de ocorrências de médio ou alto impacto. A prefeitura ressalta que o nível pode ser alterado conforme a evolução dos quadros meteorológicos.
A recomendação é que a população acompanhe os boletins nos canais oficiais do Alerta Rio e do COR-Rio. Em emergências, os telefones 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil) permanecem disponíveis.
Diversas localidades, incluindo Laranjeiras (Zona Sul), Ilha do Governador e Vila Isabel (Zona Norte), Sulacap e Inhoaíba (Zona Oeste), além dos municípios de Niterói e Itaguaí, registraram interrupção no fornecimento de energia. Ao todo, cerca de 1,1 milhão de domicílios chegaram a ficar sem luz.
A Light informou, na ocasião, que a ocorrência decorreu de uma falha externa ao seu sistema. Três dias após o temporal, a concessionária informou que cerca de 80 mil clientes ainda aguardavam o reestabelecimento da energia em sua área de concessão. Já a Enel declarou que 99% dos seus consumidores afetados já tinham tido o serviço normalizado.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação atendeu 291 eventos relacionados aos ventos em todo o estado, sendo 154 de cortes de árvores, 31 salvamentos de pessoas e cinco desabamentos. O Rio de Janeiro foi o município com maior número de ocorrências (128), seguido por Nova Iguaçu (28) e Niterói (25). O pico de chamadas para o 193 se deu às 17h, com 62 atendimentos simultâneos.
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