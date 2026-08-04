Registro de queda de uma árvore na Rua Pinto de Figueiredo, esquina com Rua Antônio Basílio, devido aos fortes ventos na cidade do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (30). - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Registro de queda de uma árvore na Rua Pinto de Figueiredo, esquina com Rua Antônio Basílio, devido aos fortes ventos na cidade do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (30).Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 04/08/2026 20:38

Rio - A cidade do Rio de Janeiro entrou em Estágio 2 às 19h desta terça-feira (4), devido à previsão de ventos moderados a fortes para quarta-feira (5) . Segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), as rajadas podem atingir até 76 km/h, principalmente na Zona Oeste e em áreas litorâneas do município.

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De acordo com o sistema Alerta Rio, a atuação de um sistema de alta pressão influenciará o tempo nesta quarta, mantendo o céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os ventos variarão de moderados a fortes, e a umidade relativa do ar poderá registrar índices críticos, entre 20% e 30% no período da tarde.



Previsão para os próximos dias De acordo com o sistema Alerta Rio, a atuação de um sistema de alta pressão influenciará o tempo nesta quarta, mantendo o céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os ventos variarão de moderados a fortes, e a umidade relativa do ar poderá registrar índices críticos, entre 20% e 30% no período da tarde.

Na quinta-feira (6), áreas de instabilidade deixarão o céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva fraca e isolada entre a tarde e a noite. Os ventos permanecerão moderados.



Já na sexta-feira (7), a aproximação de uma frente fria deve provocar novas rajadas de vento, que variam de fortes a muito fortes, podendo ultrapassar os 76 km/h em alguns pontos. Há também previsão de chuva fraca e isolada à noite.



No sábado (8), após a passagem do sistema frontal, o tempo seguirá com céu nublado a parcialmente nublado, com chance de chuva fraca e isolada na madrugada. Os ventos perderão intensidade, mantendo-se moderados.



O Estágio 2 é o segundo nível em uma escala de cinco adotada pelo município e indica riscos de ocorrências de médio ou alto impacto. A prefeitura ressalta que o nível pode ser alterado conforme a evolução dos quadros meteorológicos.



A recomendação é que a população acompanhe os boletins nos canais oficiais do Alerta Rio e do COR-Rio. Em emergências, os telefones 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil) permanecem disponíveis.



Relembre a ventania anterior



Uma forte ventania atingiu o estado, na tarde da última quinta-feira (29), causando transtornos e apagões em diferentes regiões. De acordo com o Centro de Operações, o município entrou no estágio 2 às 16h50, devido os ventos fortes e previsão de intensificação nas próximas horas.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram que a intensidade dos ventos impactou a rotina dos cariocas. Lojistas do calçadão de Campo Grande, na Zona Oeste, precisaram fechar os estabelecimentos antes do horário previsto. Os ventos arrancaram árvores na Rua Artur Rios e na Estrada do Monteiro, em frente ao Park Shopping, também em Campo Grande.

O fenômeno natural arramcou as coberturas de postos de gasolina na Estrada Rio-São Paulo, em Campo Grande, e na Estrada Francisco da Cruz Nunes, nº 9112, em Itaipu, Niterói, na Região Metropolitana. Também houve registros de árvores caídas na Rua Barão de Itaipu, no Andaraí, Zona Norte; e na Avenida das Américas, na altura do número 15.000, Zona Sudoeste. Uma delas, inclusive, atingiu uma viatura da Polícia Civil, em frente à 37ª DP (Ilha do Governador).

Falta de energia



Diversas localidades, incluindo Laranjeiras (Zona Sul), Ilha do Governador e Vila Isabel (Zona Norte), Sulacap e Inhoaíba (Zona Oeste), além dos municípios de Niterói e Itaguaí, registraram interrupção no fornecimento de energia.



A Light informou, na ocasião, que a ocorrência decorreu de uma falha externa ao seu sistema. Três dias após o temporal, a concessionária informou que cerca de 80 mil clientes ainda aguardavam o reestabelecimento da energia em sua área de concessão. Já a Enel declarou que 99% dos seus consumidores afetados já tinham tido o serviço normalizado. Diversas localidades, incluindo Laranjeiras (Zona Sul), Ilha do Governador e Vila Isabel (Zona Norte), Sulacap e Inhoaíba (Zona Oeste), além dos municípios de Niterói e Itaguaí, registraram interrupção no fornecimento de energia. Ao todo, cerca de 1,1 milhão de domicílios chegaram a ficar sem luz. A Light informou, na ocasião, que a ocorrência decorreu de uma falha externa ao seu sistema. Três dias após o temporal, a concessionária informou que cerca de 80 mil clientes ainda aguardavam o reestabelecimento da energia em sua área de concessão. Já a Enel declarou que 99% dos seus consumidores afetados já tinham tido o serviço normalizado.

Impacto



a corporação atendeu 291 eventos relacionados aos ventos em todo o estado, sendo 154 de cortes de árvores, 31 salvamentos de pessoas e cinco desabamentos. O Rio de Janeiro foi o município com maior número de ocorrências (128), seguido por Nova Iguaçu (28) e Niterói (25). O pico de chamadas para o 193 se deu às 17h, com 62 atendimentos simultâneos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação atendeu 291 eventos relacionados aos ventos em todo o estado, sendo 154 de cortes de árvores, 31 salvamentos de pessoas e cinco desabamentos. O Rio de Janeiro foi o município com maior número de ocorrências (128), seguido por Nova Iguaçu (28) e Niterói (25). O pico de chamadas para o 193 se deu às 17h, com 62 atendimentos simultâneos.

Também foram confirmadas duas mortes decorrentes da queda de um muro em Santa Teresa. Após buscas por um homem dado como desaparecido no mar em Tarituba, em Mambucaba, Costa Verde, os militares localizaram um corpo em Paraty.



A Defesa Civil segue atuando de forma integrada para prevenir e minimizar danos. Um gabinete de crise foi ativado na Sala de Situação do Comitê de Enfrentamento ao El Niño.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral