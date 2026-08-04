Wallace do Sacramento foi socorrido após ser baleado no abdômenReprodução/ Redes Sociais
Segundo a Polícia Civil, o caso teve início quando um policial militar relatou ter reagido a uma tentativa de assalto por volta das 15h30, na Rua Vânio de Santa Moreira. De acordo com o depoimento do agente, houve troca de tiros com dois suspeitos, que conseguiram fugir.
Pouco depois, às 15h50, Wallace deu entrada no Hospital Municipal de São João de Meriti com um ferimento a tiro na região abdominal. Em nota, a prefeitura informou que a vítima chegou à unidade em estado gravíssimo.
O candidato a Deputado Federal Wallace do Sacramento, de 50 anos, morreu após ser baleado na tarde desta segunda-feira (3), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense— Jornal O Dia (@jornalodia) August 4, 2026
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A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga as circunstâncias da morte e a possível ligação entre o ferimento que atingiu Wallace e a ocorrência relatada pelo policial militar. Agentes realizam diligências para esclarecer a dinâmica do crime e identificar a autoria.
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