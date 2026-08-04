Polícia Militar removeu nove toneladas de barricadas durante ação no Morro do Fubá, em CampinhoReginaldo Pimenta
Nove toneladas de barricadas são removidas em Campinho
Operação dos agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) contou com o apoio de viatura, blindado, caminhão e retroescavadeira, nesta terça (4)
Delegacias terão salas exclusivas para vítimas de abuso
Novos espaços vão reunir atendimento policial e procedimentos periciais em ambiente mais reservado e humanizado para mulheres
Rio entra em Estágio 2 por previsão de ventos fortes
Medida preventiva vale para esta quarta; rajadas devem atingir principalmente a Zona Oeste e áreas litorâneas
Incêndio atinge área de mata na Serra do Vulcão, em Nova Iguaçu
Bombeiros foram acionados no fim da tarde desta terça-feira; região já havia registrado outro incidente de grande escala no sábado
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Polícia Civil investiga se o disparo que atingiu Wallace do Sacramento tem relação com uma troca de tiros envolvendo um PM
Justiça ouve testemunhas em caso de homem morto por dívida de R$ 25
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