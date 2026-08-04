Polícia Militar removeu nove toneladas de barricadas durante ação no Morro do Fubá, em CampinhoReginaldo Pimenta

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Mylena Moura
Rio - A Polícia Militar removeu, nesta terça-feira (4), nove toneladas de barricada em uma operação no Morro do Fubá, em Campinho, Zona Norte. A ação tinha como objetivos combater a criminalidade, desobstruir vias públicas e reduzir os índices de roubo de veículos na região.
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PM realizou operação no Morro do Fubá, em Campinho, Zona Norte do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA
Polícia Militar removeu nove toneladas de barricadas durante ação no Morro do Fubá, em Campinho, Zona Norte - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA
Equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) fizeram uma operação contra barricadas e roubos de veículos em Campinho - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA
Ação da PM em Campinho, Zona Norte, contou com apoio de caminhão e retroescavadeira - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA
A operação dos agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) contou com o apoio de viatura, blindado, caminhão e retroescavadeira. Ao todo, as equipes liberaram quatro vias e removeram nove toneladas de materiais utilizados como barricadas.
O DIA apurou possíveis impactos da ação. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, as unidades funcionaram normalmente. A Secretaria Municipal de Educação comunicou que as escolas seguiram em modo presencial. Segundo a Secretaria de Estado de Educação, nenhuma instituição de ensino precisou ser fechada na região citada.
Já a Secretaria Municipal de Saúde informou que uma unidade de Atenção Primária que atende a região mantém o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas.