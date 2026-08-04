Adolescente foi encaminhado à 41ª DP (Tanque)Reprodução
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas para atender à ocorrência e, durante as buscas na região, localizaram o adolescente com uma sacola contendo produtos cosméticos, que seriam provenientes do estabelecimento.
Ainda segundo a corporação, os demais envolvidos conseguiram fugir e não haviam sido localizados até a última atualização desta reportagem.
O adolescente foi encaminhado à 41ª DP (Tanque), onde a ocorrência foi registrada. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e localizar os outros suspeitos.
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