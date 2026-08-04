Rafael Maia Cardoso foi encontrado no Jardim Botânico, na Zona Sul - Reprodução

Rafael Maia Cardoso foi encontrado no Jardim Botânico, na Zona SulReprodução

Publicado 04/08/2026 13:27

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Investigações da 9ª DP (Catete) descobriram que Sabine era submetida - frequentemente - a maus-tratos, agressões físicas, intenso sofrimento psicológico e até restrição de liberdade, dentro do apartamento onde morava.

De acordo com a Polícia Civil, depoimentos, registros audiovisuais e laudos periciais apontaram indícios que a mulher vivia em situação precária.

Ainda segundo a corporação, os elementos colhidos no decorrer do inquérito sobre a morte fundamentaram o indiciamento de Rafael pelo crime de induzir ou instigar alguém ao suicídio. O homem, que seria genro da namorada de Sabine, morava no mesmo imóvel da vítima.

Agentes da 9ª DP (Catete) encontraram o suspeito no Jardim Botânico, na Zona Sul. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

A reportagem não localizou a defesa de Rafael. O espaço está aberto para manifestação.

Golpe milionário

Em agosto de 2022, a Polícia Civil realizou a Operação Sol Poente, cujo objetivo era prender integrantes de uma quadrilha que roubou cerca de R$ 725 milhões - entre obras de artes, joias e dinheiro - de Geneviève Boghici, na época com 82 anos. A idosa é viúva de Jean Boghici, considerado um dos maiores negociadores de obras de arte do Brasil, que morreu em 2015.

Ao desconfiar que fosse um golpe, a idosa não quis mais pagar os altos valores exigidos e passou a ficar em cárcere privado, no próprio apartamento, entre fevereiro de 2020 e abril de 2021. Sabine seria responsável por manter a mãe presa.

Entre as obras comercializadas estavam 'O Sono', de Tarsila do Amaral; 'O Menino', de Alberto Guignard; 'Mascaradas', de Di Cavalcanti; 'Maquete para o Meu Espelho'; de Antônio Dias; e 'Elevador Social'; de Rubens Gerchman.

Na época, a Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI), intimou o responsável pela galeria em São Paulo, que devolveu os quadros que não haviam sido vendidos, o que fez a idosa reaver cerca de 40% do valor desviado.

Sabine foi presa junto com a namorada, Rosa Stanesco Nicolau, em agosto de 2022. Ela estava em liberdade provisória desde março de 2023. Meses depois, ela morreu ao cair do quinto andar de um prédio na Lagoa.