Rafael Maia Cardoso foi encontrado no Jardim Botânico, na Zona SulReprodução

Mais artigos de Romulo Cunha
Romulo Cunha
Rio - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta segunda-feira (3), Rafael Maia Cardoso por suspeita de induzir e instigar a morte de Sabine Coll Boghici, de 49 anos, ocorrida em 2023. A mulher, que chegou a ficar presa por envolvimento em um golpe milionário contra a própria mãe, morreu após cair do quinto andar de um prédio na Lagoa, na Zona Sul.
fotogaleria
Sabine Coll Boghici morreu em 2023 ao cair do quinto andar de um prédio na Lagoa - Reprodução
Rafael Maia Cardoso foi encontrado no Jardim Botânico, na Zona Sul - Reprodução
Cerca de R$ 725 milhões em obras de arte e jóias foram roubados da idosa - Reprodução
Investigações da 9ª DP (Catete) descobriram que Sabine era submetida - frequentemente - a maus-tratos, agressões físicas, intenso sofrimento psicológico e até restrição de liberdade, dentro do apartamento onde morava.
De acordo com a Polícia Civil, depoimentos, registros audiovisuais e laudos periciais apontaram indícios que a mulher vivia em situação precária.
Ainda segundo a corporação, os elementos colhidos no decorrer do inquérito sobre a morte fundamentaram o indiciamento de Rafael pelo crime de induzir ou instigar alguém ao suicídio. O homem, que seria genro da namorada de Sabine, morava no mesmo imóvel da vítima.
LEIA MAIS: Novas motofaixas serão implementadas no Rio
Agentes da 9ª DP (Catete) encontraram o suspeito no Jardim Botânico, na Zona Sul. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.
A reportagem não localizou a defesa de Rafael. O espaço está aberto para manifestação.
Golpe milionário
Em agosto de 2022, a Polícia Civil realizou a Operação Sol Poente, cujo objetivo era prender integrantes de uma quadrilha que roubou cerca de R$ 725 milhões - entre obras de artes, joias e dinheiro - de Geneviève Boghici, na época com 82 anos. A idosa é viúva de Jean Boghici, considerado um dos maiores negociadores de obras de arte do Brasil, que morreu em 2015.
A operação ocorreu depois da vítima ter sido enganada por falsas videntes, que ofereceram um tratamento espiritual para sua filha Sabine, em troca de vultuosos pagamentos. A extorsão começou em 2020.
Ao desconfiar que fosse um golpe, a idosa não quis mais pagar os altos valores exigidos e passou a ficar em cárcere privado, no próprio apartamento, entre fevereiro de 2020 e abril de 2021. Sabine seria responsável por manter a mãe presa.
As investigações descobriram que, durante o cárcere, a vítima era agredida, privada de comida e até chegou a ter uma faca colocada em seu pescoço para realizar a transferência de dinheiro. Posteriormente, a idosa descobriu que todo o golpe havia sido articulado pela própria filha, que passou a vender as obras de arte para uma galeria em São Paulo.
Entre as obras comercializadas estavam 'O Sono', de Tarsila do Amaral; 'O Menino', de Alberto Guignard; 'Mascaradas', de Di Cavalcanti; 'Maquete para o Meu Espelho'; de Antônio Dias; e 'Elevador Social'; de Rubens Gerchman.
LEIA MAIS: Homem é preso por agredir o pai idoso e a irmã em São Gonçalo
Na época, a Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI), intimou o responsável pela galeria em São Paulo, que devolveu os quadros que não haviam sido vendidos, o que fez a idosa reaver cerca de 40% do valor desviado.
Sabine foi presa junto com a namorada, Rosa Stanesco Nicolau, em agosto de 2022. Ela estava em liberdade provisória desde março de 2023. Meses depois, ela morreu ao cair do quinto andar de um prédio na Lagoa. 