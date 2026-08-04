Investigações da 9ª DP (Catete) descobriram que Sabine era submetida - frequentemente - a maus-tratos, agressões físicas, intenso sofrimento psicológico e até restrição de liberdade, dentro do apartamento onde morava.
De acordo com a Polícia Civil, depoimentos, registros audiovisuais e laudos periciais apontaram indícios que a mulher vivia em situação precária.
Ainda segundo a corporação, os elementos colhidos no decorrer do inquérito sobre a morte fundamentaram o indiciamento de Rafael pelo crime de induzir ou instigar alguém ao suicídio. O homem, que seria genro da namorada de Sabine, morava no mesmo imóvel da vítima.
Agentes da 9ª DP (Catete) encontraram o suspeito no Jardim Botânico, na Zona Sul. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.
A reportagem não localizou a defesa de Rafael. O espaço está aberto para manifestação.
Golpe milionário
Em agosto de 2022, a Polícia Civil realizou a Operação Sol Poente, cujo objetivo era prender integrantes de uma quadrilha que roubou cerca de R$ 725 milhões - entre obras de artes, joias e dinheiro - de Geneviève Boghici, na época com 82 anos. A idosa é viúva de Jean Boghici, considerado um dos maiores negociadores de obras de arte do Brasil, que morreu em 2015.
Ao desconfiar que fosse um golpe, a idosa não quis mais pagar os altos valores exigidos e passou a ficar em cárcere privado, no próprio apartamento, entre fevereiro de 2020 e abril de 2021. Sabine seria responsável por manter a mãe presa.
Entre as obras comercializadas estavam 'O Sono', de Tarsila do Amaral; 'O Menino', de Alberto Guignard; 'Mascaradas', de Di Cavalcanti; 'Maquete para o Meu Espelho'; de Antônio Dias; e 'Elevador Social'; de Rubens Gerchman.
Na época, a Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI), intimou o responsável pela galeria em São Paulo, que devolveu os quadros que não haviam sido vendidos, o que fez a idosa reaver cerca de 40% do valor desviado.
Sabine foi presa junto com a namorada, Rosa Stanesco Nicolau, em agosto de 2022. Ela estava em liberdade provisória desde março de 2023. Meses depois, ela morreu ao cair do quinto andar de um prédio na Lagoa.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.