Exposição 'Clóvis: o rosto detrás da máscara' acontece no CentroDivulgação / Secec RJ
A exposição reúne indumentárias utilizadas por diversas turmas no último carnaval, dentre elas Bem Feitos, Bem Feitas, Animação da Ilha do Governador, Velha Guarda de Paciência, Empoderadas e Mercenários de Realengo. Outros grupos também estão presentes por meio de adereços, fotografias e registros audiovisuais.
“Falar por meio das roupas é fundamental porque elas concentram técnica, identidade, estética e pertencimento. A fantasia não é apenas um figurino, mas um dispositivo que transforma o corpo, organiza relações dentro da turma e comunica valores e narrativas do território", destaca Felipe Soares, idealizador da exposição.
O percurso expositivo convida o visitante a experimentar dois momentos da cultura dos bate-bolas. Na primeira parte, a rua aparece como palco das tradicionais saídas das turmas. Na sequência, a exposição apresenta os bastidores da festa popular, revelando o trabalho de costureiras, pintores, aderecistas, produtores e integrantes que, durante meses, transformam quintais, varandas e galpões em espaços de criação coletiva para confeccionar as fantasias.
Além de destacar a riqueza artística dessa manifestação, a mostra também propõe uma reflexão sobre os estigmas historicamente associados aos bate-bolas, evidenciando sua importância como expressão cultural que fortalece vínculos comunitários e preserva memórias.
"A ideia da exposição surge da oportunidade de debater como os bate-bolas são amplamente reconhecidos como imagem do carnaval carioca, mas pouco compreendidos a partir das pessoas que constroem essa manifestação. O projeto propõe deslocar o olhar da fantasia como espetáculo para a fantasia como processo e linguagem", afirma Rennan Carmo, curador da mostra.
A Biblioteca Parque Estadual fica na Avenida Presidente Vargas, 1.261, no Centro. A visitação ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, com classificação livre.
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