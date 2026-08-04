Carro foi atacado com coquetel molotov em Copacabana - Reprodução / Redes sociais

Carro foi atacado com coquetel molotov em CopacabanaReprodução / Redes sociais

Publicado 04/08/2026 11:45

Rio - Um homem se apresentou na 12ª DP (Copacabana), na noite desta segunda-feira (3), e confessou sua participação no ataque à viatura da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) , ocorrido no último dia 23, em Copacabana, na Zona Sul. Ele será indiciado.

Em depoimento, Pedro Henrique da Silva Castro, de 24 anos, contou que a ideia inicial era queimar caixas de madeira e pneus na orla de Copacabana. Contudo, ele e mais quatro homens decidiram atear fogo no veículo para ter um impacto maior. O jovem declarou que é camelô e trabalha na orla do bairro.

Ainda no depoimento, o homem relatou a ação de suspeitos já identificados, como Juan do Nascimento Silva e Alexsandro Cosmo Nunes - presos em julho - e Fernando dos Santos Feliciano, que está foragido.

Pedro lembrou que Juan, Fernando, Alexsandro e outros dois homens, que ele não conhece, saíram da comunidade Pavão-Pavãozinho, também na Zona Sul, com garrafas contendo líquido inflamável com o objetivo de danificar a viatura.

imagens divulgadas pelo prefeito Eduardo Cavaliere mostraram o veículo estacionado em frente à Praça Serzedelo Corrêa no momento em que um clarão aparece abaixo dele. Confira:

Apesar de ter falado que participou do plano do incêndio, o camelô afirmou que não foi com o grupo e se dirigiu até uma manifestação que acontecia na região.

Ao DIA, o delegado Ângelo Lages, titular da 12ª DP, contou que o Pedro trouxe relatos sobre os investigados e que ele será indiciado pelos mesmos crimes: dano qualificado e associação criminosa.

Como não houve situação de flagrante e não havia mandado de prisão, o homem foi liberado. O jovem não tinha antecedentes criminais.

Planos para novos ataques

As investigações identificaram um esquema articulado para promover ataques em represália às ações de ordenamento urbano na orla da cidade. Em julho, a Prefeitura do Rio iniciou o programa Tolerância Zero , com objetivo de combater a exploração ilegal do espaço público por organizações criminosas.

Com o avanço das investigações sobre o incêndio, os agentes da 12ª DP (Copacabana) localizaram Juan do Nascimento Silva, autor do incêndio, na última quinta-feira (30). Na delegacia, ele confessou e revelou que recebeu R$ 50 de Fernando dos Santos Feliciano, conhecido como "Gordinho", para atear fogo na viatura. Ainda de acordo com o suspeito, o grupo planejava novos ataques em resposta às ações da Seop.

Alexsandro Cosmo Nunes foi preso na última sexta-feira (31) após o depoimento de Juan. Fernando já é considerado foragido.

A reportagem não localizou a defesa dos envolvidos. O espaço está aberto para manifestação.

Tolerância Zero

A expansão abrange as avenidas Nossa Senhora de Copacabana e Rainha Elizabeth, em Copacabana; a Rua Prudente de Moraes, em Ipanema; e a Avenida General San Martin, no Leblon.

As metas estratégicas divulgadas são a eliminação de arrastões e crimes oportunistas, redução significativa de furtos e roubos a pedestres, proteção ao transporte público e patrimônio, além do ordenamento urbano integral.

Em sua primeira fase, o Tolerância Zero ocupou permanentemente o calçadão da Zona Sul. Desde então, foram apreendidos mais de mil equipamentos e objetos sem nota fiscal, além de alimentos e bebidas sem comprovação de origem e qualidade.

Na etapa seguinte, a prefeitura intensificou o combate aos espaços de armazenamento utilizados ilegalmente na região, focando em promover a desarticulação da cadeia logística criminosa responsável por abastecer e financiar o comércio ilegal na orla.

Até agora, foram interditados cinco depósitos ilegais, sendo três em Copacabana e dois no Leme, com capacidade de gerar uma receita mensal de cerca de R$ 655 mil a organizações criminosas.