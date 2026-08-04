Equipes constataram que o estabelecimento funcionava sem a documentação necessária - Rhuan Gonçalves / Prefeitura do Rio

Equipes constataram que o estabelecimento funcionava sem a documentação necessáriaRhuan Gonçalves / Prefeitura do Rio

Publicado 04/08/2026 10:48

Rio - Um ferro-velho clandestino foi interditado, nesta segunda-feira (3), pela Prefeitura, no Cachambi, Zona Norte do Rio . Durante a interdição, equipes apreenderam três facões e dez armas brancas. Até o momento, não há informações sobre prisões durante a ação.



Equipes constataram que o estabelecimento funcionava sem a documentação necessária. A ação foi realizada pela Subprefeitura da Zona Norte II e pela Secretaria de Ordem Pública (Seop) como parte das medidas para combater atividades clandestinas, reforçar o ordenamento urbano e impedir que estabelecimentos irregulares sejam utilizados em práticas ilícitas, como a receptação de materiais furtados.

"Cada operação como essa representa um avanço na proteção dos bairros da Zona Norte. Quando interditamos um ferro-velho clandestino, não estamos apenas combatendo uma irregularidade administrativa, estamos enfraquecendo uma estrutura que pode estimular crimes como o furto de cabos, grades, tampas de bueiro e outros equipamentos públicos. A apreensão de três facões e dez armas brancas durante esta fiscalização demonstra que essas ações também contribuem diretamente para retirar objetos perigosos de circulação", afirmou o subprefeito da Zona Norte II, Douglas Araújo.