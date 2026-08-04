Rio - A Polícia Militar realiza, nesta terça-feira (4), uma operação na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste. Segundo a corporação, a ação é conduzida por policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes). Até o momento, não há registro de presos ou apreensões. O policiamento segue intensificado na região.
Desde o início da manhã, os agentes atuam na região com o objetivo de combater o tráfico de drogas, prender criminosos, apreender armas e entorpecentes, retirar barricadas e recuperar veículos roubados.
Procurada, a Secretaria Municipal de Educação informou, por meio de nota, que "as escolas na região do Terreirão estão em atendimento presencial". A Secretaria de Estado de Educação também afirmou que nenhuma unidade precisou ser fechada na região.
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