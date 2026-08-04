Mulher foi presa por agentes da 41ªDP (Tanque) - Reprodução/Rede Social

Mulher foi presa por agentes da 41ªDP (Tanque)Reprodução/Rede Social

Publicado 04/08/2026 08:14

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (3), uma mulher que deixou os filhos e uma sobrinha, todos menores de idade, sozinhos em casa para ir a uma festa. Durante sua ausência, uma das crianças morreu após um incêndio atingir o imóvel . Mirian dos Santos Silva foi detida em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

As investigações da 41ª DP (Tanque) apontaram que, no fim do ano passado, a suspeita saiu para uma festa e deixou os filhos, com idades entre 3 e 10 anos, além de uma sobrinha de 3 anos, aos cuidados do primogênito. Durante a madrugada, um dos colchões da casa pegou fogo, espalhando uma intensa fumaça pela residência.



Com a ajuda de vizinhos, as vítimas conseguiram deixar a residência, mas uma menina de 7 anos acabou ficando presa no banheiro. Ela chegou a ser socorrida, porém não resistiu após inalar grande quantidade de fumaça.



De acordo com a investigação, essa não foi a primeira vez que Mirian deixava as crianças desacompanhadas para sair à noite. Após o incidente, ela passou a se esconder na casa de familiares.



Contra a suspeita, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva. Ela responderá pelo crime de abandono de incapaz com resultado morte.



A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Mirian. O espaço está aberto para eventuais manifestações.