Homem está internado, sob custódia, no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo - Érica Martin / Arquivo O Dia

Homem está internado, sob custódia, no Hospital Albert Schweitzer, em RealengoÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 04/08/2026 08:09

Rio - Um foragido da Justiça foi preso, nesta segunda-feira (3), depois de dar entrada baleado no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram chamados para a unidade para verificar a entrada de um homem ferido por tiro. No local, constataram que Kauã Moura Rodrigues, de 19 anos, o "Novinho", estava com um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

A corporação destacou que o homem permanece internado, sob custódia, na manhã desta terça-feira (4). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o quadro do paciente é considerado estável.

A 33ª DP (Realengo) investiga as circunstâncias do ferimento. De acordo com a Polícia Civil, as apurações estão em andamento para apurar todos os fatos.

Caso semelhante

Esse é o segundo caso de um foragido da Justiça baleado na cidade do Rio em um período de 24h. Também nesta segunda-feira (3), Alexsandro Pinto Teixeira, conhecido como Xela, de 47 anos, morreu depois de ser atingido em um confronto com policiais civis , durante uma operação na comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte.

Xela chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu. Ele estava com mandado de prisão em aberto por feminicídio.

Agentes apreenderam um fuzil na ação. O objetivo da operação era prender integrantes do Comando Vermelho envolvidos em disputas territoriais.