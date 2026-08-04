Homem está internado, sob custódia, no Hospital Albert Schweitzer, em RealengoÉrica Martin / Arquivo O Dia

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Romulo Cunha
Rio - Um foragido da Justiça foi preso, nesta segunda-feira (3), depois de dar entrada baleado no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste.
Segundo a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram chamados para a unidade para verificar a entrada de um homem ferido por tiro. No local, constataram que Kauã Moura Rodrigues, de 19 anos, o "Novinho", estava com um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de associação para o tráfico de drogas.
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A corporação destacou que o homem permanece internado, sob custódia, na manhã desta terça-feira (4). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o quadro do paciente é considerado estável.
A 33ª DP (Realengo) investiga as circunstâncias do ferimento. De acordo com a Polícia Civil, as apurações estão em andamento para apurar todos os fatos.
Caso semelhante
Esse é o segundo caso de um foragido da Justiça baleado na cidade do Rio em um período de 24h. Também nesta segunda-feira (3), Alexsandro Pinto Teixeira, conhecido como Xela, de 47 anos, morreu depois de ser atingido em um confronto com policiais civis, durante uma operação na comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte.
Xela chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de saúde da região, mas não resistiu. Ele estava com mandado de prisão em aberto por feminicídio.
Agentes apreenderam um fuzil na ação. O objetivo da operação era prender integrantes do Comando Vermelho envolvidos em disputas territoriais.