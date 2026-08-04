Publicado 04/08/2026 00:00

O Tolerância Zero chega à terceira fase com 600 agentes municipais e 140 estaduais nas ruas de Copacabana, Ipanema, Leblon e Leme. O número impressiona e mede o tamanho do vácuo que o crime organizado ocupou na orla enquanto o poder público se ausentava.

Começou hoje o destaque obrigatório de CBS e IBS na NF-e e na NFC-e. A exigência valeria para todos os documentos fiscais a partir desta data, foi fatiada em quatro etapas até janeiro de 2027. A reforma é tão confusa que muita gente ainda não entendeu e dificilmente vai até 2027.