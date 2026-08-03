A ação reuniu equipes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), do Procon-RJDivulgação/Procon
Os fiscais identificaram embalagens, rótulos e instruções de uso descritos exclusivamente em línguas estrangeiras. A legislação determina que produtos comercializados no país apresentem informações claras e acessíveis em português, especialmente quando destinados a crianças ou relacionados à saúde e segurança dos consumidores.
Em um dos estabelecimentos vistoriados, o responsável não apresentou notas fiscais nem documentação capaz de comprovar a procedência do estoque disponível para venda. A irregularidade motivou a autuação imediata da loja.
Ao todo, duas lojas receberam autos de infração. Os comerciantes terão prazo de 15 dias úteis para apresentar defesa administrativa ao Procon-RJ.
Os produtos apreendidos passarão por análise para confirmar a autenticidade das marcas e verificar possíveis violações à legislação de propriedade industrial. Segundo os órgãos envolvidos, novas fiscalizações devem ocorrer em outras áreas comerciais da capital nos próximos meses.
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