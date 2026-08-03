Facções criminosas anunciaram armas e drogas em grupos de WhatsApp: 'Fuzil top e preço justo' - fotos Reprodução / Metrópoles

Facções criminosas anunciaram armas e drogas em grupos de WhatsApp: 'Fuzil top e preço justo'fotos Reprodução / Metrópoles

Publicado 03/08/2026 18:03

O DIA, a Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (3), que mantém atuação permanente e estratégica no combate das atividades ilegais das Rio - Integrantes do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) utilizaram grupos de WhatsApp para comercializar armamentos, drogas, produtos roubados e mais materiais ilícitos. Ao, a Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (3), que mantém atuação permanente e estratégica no combate das atividades ilegais das facções criminosas do Rio.

fotogaleria

De acordo com a corporação, o trabalho de inteligência é contínuo, com foco na identificação, desarticulação e responsabilização dos integrantes dessas facções, atingindo suas estruturas operacional, logística e financeira.

Imagens divulgadas pela coluna Na Mira, do Metrópoles, mostraram conversas de traficantes anunciando os produtos como se estivessem em uma plataforma de venda, por meio de fotos e vídeos. "Fuzil 'top' [e] preço justo", disse um criminoso em uma das mensagens.

Entre os itens ilegais oferecidos estavam um fuzil Parafal por R$ 165 mil, um Ar-10 por R$ 80 mil e uma pistola custando R$ 15 mil. Os grupos também são utilizados para anunciar entorpecentes e produtos de origem ilícita, incluindo celulares, automóveis e motocicletas.

Fornecedor preso

Em julho, o homem apontado como o maior vendedor de armas e drogas para o Comando Vermelho foi preso. A Polícia Civil deteve Gilvan Firmo Margarida, conhecido como Nego , durante uma operação conjunta da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE) e do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM). Ele passava de motocicleta pela Avenida Brasil, na altura de Bangu, na Zona Oeste, quando agentes o abordaram.

De acordo com as investigações, o foragido era responsável por coordenar a logística de envio de armas e drogas do Paraguai para o Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, mantendo contato direto com fornecedores no país vizinho. Gilvan utilizava documentos falsificados para realizar viagens internacionais. A irregularidade foi confirmada após uma troca de informações entre a DRE e o Núcleo de Operações da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Rio.