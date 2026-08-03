Fachada do Tribunal de Justiça do Rio de JaneiroÉrica Martin / Arquivo O Dia
Kevin Pires da Silva e Washington Lopes Dias tiveram a prisão em flagrante convertida para preventiva após uma ação contra integrantes de uma organização criminosa que atua na Zona Norte, na sexta-feira (31). Eles foram presos depois de uma perseguição em via pública que terminou com a morte de uma mulher. Na ocasião, os agentes apreenderam drogas, munições, um caderno de anotações do tráfico e uma motocicleta com registro de roubo.
Outra atuação do MP resultou na prisão preventiva de Vagner da Fonseca Cabral e Wesly Godinho Figueiredo, presos por envolvimento no furto qualificado a um estabelecimento comercial em Niterói, Região Metropolitana. De acordo com o auto de prisão em flagrante, eles furtaram quatro ventiladores na madrugada de quinta-feira (30), após arrombarem uma gráfica localizada na Travessa Alberto Vitor.
Após o furto, a loja foi destruída por um incêndio criminoso. De acordo com a investigação, o fogo pode ter sido provocado em represália ao proprietário, que impediu o furto de um celular em via pública. O prejuízo estimado é de aproximadamente R$ 300 mil. As investigações apontam ainda que os dois presos agiram em conjunto com, pelo menos, outros três indivíduos.
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