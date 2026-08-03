Equipamentos ajudam visitantes com dificuldades de locomoção a subir escada de acesso ao Cristo Redentor - Reginaldo Pimenta

Equipamentos ajudam visitantes com dificuldades de locomoção a subir escada de acesso ao Cristo RedentorReginaldo Pimenta

Publicado 03/08/2026 15:31

Rio - As escadas rolantes que dão acesso ao platô do Cristo Redentor foram desligadas, nesta segunda-feira (3), para serem trocadas. A visitação não foi interrompida, mas o número de pessoas simultâneas no Alto Corcovado foi reduzido para 50% da capacidade. Alternativas acessíveis estão disponíveis para quem possui dificuldade de locomoção. A previsão do término do trabalho é para o fim de maio de 2027.

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De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pelo Parque Nacional da Tijuca, onde fica o monumento, o embarque de trem, van ou trilha, segue funcionando normalmente. A mudança acontece a partir do segundo piso.



Do desembarque até o Alto Corcovado são 220 degraus, no total. Os elevadores continuarão funcionando, mas eles vão somente até o segundo piso e ajudam a cumprir mais da metade da subida. A partir daí, os visitantes deverão, obrigatoriamente, subir a escada de pedras, que possui 80 degraus.



Como o local onde ficam as escadas rolantes ficará interditado, o número de visitantes simultâneos foi reduzido pela metade devido à diminuição do espaço físico. A medida visa garantir a segurança do público. O ICMBio orienta que os ingressos sejam comprados com antecedência para garantir o passeio.



No lugar das escadas rolantes, em operação há mais de 20 anos, quatro novos equipamentos serão instalados, além de dois elevadores inclinados para dar mais acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida.



As novas escadas poderão transportar seis mil pessoas por hora, terão maior durabilidade em ambientes externos, sob intempéries do tempo, mais robustez, eficiência e consumo de energia reduzido. Ao lado delas, dois elevadores inclinados, desenvolvidos especificamente para o Alto Corcovado, serão instalados.



Acessibilidade



Quem possui dificuldade de locomoção ainda poderá acessar o monumento. Os visitantes neste perfil deverão se dirigir até o Centro de Atendimento ao Visitante do ICMBIO (CAV-ICMBio), ao lado da escada de pedra que dá acesso ao Cristo.



No local, estão disponíveis duas opções: a cadeira escaladora e o carro escalador. Cada uma delas serve para um tipo de necessidade. Ambos os equipamentos são automatizados e conduzidos por funcionários previamente treinados para o transporte. A subida dura, em média, oito minutos e a descida, seis.



A cadeira escaladora é indicada para pessoas que possuem mobilidade reduzida, mas não usam cadeira de rodas. Ela suporta até 130 kg e conta com cinto de segurança, além de rodas de borracha antiderrapantes.



Já o carro escalador é indicado para pessoas em cadeiras de rodas. O equipamento, que pode transportar uma carga de até 150 kg, considerando o peso do visitante e da cadeira, também conta com cinto de segurança, além de haste e dispositivo de proteção.



O carro é compatível com cadeiras de rodas padrão. Os modelos motorizados ou de outros tamanhos não se acoplam. Nestes casos, os visitantes poderão solicitar uma cadeira que cabe no equipamento, disponível para empréstimo no CAV-ICMBio. A transferência, no entanto, é de responsabilidade dos acompanhantes da pessoa.



Os visitantes com mobilidade reduzida, porém, devem ficar atentos à previsão do tempo no Alto Corcovado, já que os equipamentos não são utilizados com o piso molhado ou em caso de chuva.



Para a turista Evangelina Oliveira, de Uberlândia, Minas Gerais, a subida com a ajuda do carro escalador foi muito tranquila. Aos 70 anos, ela recomenda a visita mesmo para quem tem dificuldades de locomoção.



“Maravilhosa essa subida, muito confortável. Muito segura, muito tranquila. Não tive dúvida de jeito nenhum. Pode vir com a maior tranquilidade, mesmo se depender da cadeira. É a segunda vez que venho, dessa vez foi um presente de aniversário do meu filho”, contou.

Embora tenha ficado nervosa com o uso do equipamento, a turista Rosalina Perez, que é de Honduras, mas mora nos Estados Unidos, também achou a subida tranquila.

"Foi excelente. Estava um pouco nervosa, mas foi excelente. Estava estressada, mas me senti segura com eles", afirmou.



A troca das escadas rolantes que dão acesso ao Cristo Redentor faz parte da revitalização do Alto Corcovado que vem sendo feita desde o fim de 2024. Os recursos que permitem a modernização dos equipamentos foram anunciados no ano passado, com a assinatura de um Termo de Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA) entre o ICMBio e a Petrobras. O documento direcionou R$ 14,9 milhões (valor vigente na época da assinatura) para a compra das escadas rolantes e a contratação da empresa que realiza a obra.



*Colaboração: Reginaldo Pimenta