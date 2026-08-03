Armas e rádios comunicadores foram apreendidos durante a ação da PM no Largo do Barradas - Divulgação PMRJ

Armas e rádios comunicadores foram apreendidos durante a ação da PM no Largo do BarradasDivulgação PMRJ

Publicado 03/08/2026 17:17

Rio - Um homem morreu e outros cinco foram presos, nesta segunda-feira (3) , durante uma operação da Polícia Militar na região do Largo do Barradas, em Niterói, Região Metropolitana. A ação teve como alvo criminosos apontados pela corporação como integrantes do tráfico de drogas do Complexo da Otto e resultou na apreensão de armas e rádios comunicadores.

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Lucas Barbosa Pereira, 26, morreu após ser baleado durante o confronto com os policiais. Os presos foram identificados como Ryan Conceição de Sant'Anna Santos de Carvalho, 24, conhecido como Chefinho da Otto; Thiago Souza Brito, 32; Luiz Paulo da Silva Jardim, apelidado de Nego ou Nem; Igor Alcântara Sales e Jonas Ribeiro Rodrigues.

Lucas Barbosa Pereira, 26, morreu após ser baleado durante o confronto com os policiais. Os presos foram identificados como Ryan Conceição de Sant'Anna Santos de Carvalho, 24, conhecido como Chefinho da Otto; Thiago Souza Brito, 32; Luiz Paulo da Silva Jardim, apelidado de Nego ou Nem; Igor Alcântara Sales e Jonas Ribeiro Rodrigues.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 12° BPM (Niterói) receberam informações sobre a movimentação de criminosos armados na região. Durante as diligências, os agentes abordaram um Fiat Siena prata, onde estava Ryan. Com ele, foi apreendida uma pistola.



Ainda de acordo com a corporação, novas informações indicaram que cerca de sete homens armados deixavam a comunidade Buraco do Boi pela Rua Reverendo João Correia D'Ávila Lobo. As equipes montaram um cerco tático e, durante a ação, houve confronto.



Na troca de tiros, Lucas Barbosa Pereira foi baleado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte do suspeito ainda no local. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre .38.



Após o confronto, os demais suspeitos tentaram fugir em direção à Travessa Monte Alverne, mas quatro deles foram encontrados pelas equipes.



Ao todo, a operação resultou na apreensão de uma pistola CZ TS2 calibre 9 mm, uma pistola Taurus calibre .40 com numeração suprimida, um revólver calibre .38, um carregador de pistola com 18 munições intactas e três rádios transmissores.

Herança do tráfico



Segundo a Polícia Militar, Luiz Paulo da Silva Jardim, é filho de Luiz Paulo Gomes Jardim, o Paulinho Madureira, apontado pelos órgãos de segurança como uma das principais lideranças do Comando Vermelho. Informações de inteligência indicam que Paulinho Madureira exerce influência sobre o tráfico de drogas em diversas comunidades de Niterói e São Gonçalo.



A ocorrência será investigada pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), responsável pela perícia e apuração da morte decorrente de intervenção policial.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral