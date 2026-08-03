Armas e rádios comunicadores foram apreendidos durante a ação da PM no Largo do BarradasDivulgação PMRJ
Lucas Barbosa Pereira, 26, morreu após ser baleado durante o confronto com os policiais. Os presos foram identificados como Ryan Conceição de Sant'Anna Santos de Carvalho, 24, conhecido como Chefinho da Otto; Thiago Souza Brito, 32; Luiz Paulo da Silva Jardim, apelidado de Nego ou Nem; Igor Alcântara Sales e Jonas Ribeiro Rodrigues.
Ainda de acordo com a corporação, novas informações indicaram que cerca de sete homens armados deixavam a comunidade Buraco do Boi pela Rua Reverendo João Correia D'Ávila Lobo. As equipes montaram um cerco tático e, durante a ação, houve confronto.
Na troca de tiros, Lucas Barbosa Pereira foi baleado. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou a morte do suspeito ainda no local. Com ele, os policiais apreenderam um revólver calibre .38.
Após o confronto, os demais suspeitos tentaram fugir em direção à Travessa Monte Alverne, mas quatro deles foram encontrados pelas equipes.
Ao todo, a operação resultou na apreensão de uma pistola CZ TS2 calibre 9 mm, uma pistola Taurus calibre .40 com numeração suprimida, um revólver calibre .38, um carregador de pistola com 18 munições intactas e três rádios transmissores.
Segundo a Polícia Militar, Luiz Paulo da Silva Jardim, é filho de Luiz Paulo Gomes Jardim, o Paulinho Madureira, apontado pelos órgãos de segurança como uma das principais lideranças do Comando Vermelho. Informações de inteligência indicam que Paulinho Madureira exerce influência sobre o tráfico de drogas em diversas comunidades de Niterói e São Gonçalo.
A ocorrência será investigada pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), responsável pela perícia e apuração da morte decorrente de intervenção policial.
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