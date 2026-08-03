Márcio Canella era prefeito de Belford Roxo até abril quando se desincompatibilizou do cargo - Reprodução/Redes Sociais

Márcio Canella era prefeito de Belford Roxo até abril quando se desincompatibilizou do cargoReprodução/Redes Sociais

Publicado 03/08/2026 20:55 | Atualizado 03/08/2026 21:00

Rio – O ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (União Brasil) anunciou nesta segunda-feira (3) que não disputará mais uma vaga no Senado nas eleições deste ano. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o político informou sua candidatura a um novo mandato de deputado estadual, cargo exercido por três mandatos na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).





Durante a ação, realizada em julho, agentes encontraram um fuzil calibre 5.56 dentro de um veículo utilizado por Canella em um condomínio na Barra da Tijuca.



Sobre a mudança de planos, Canella disse que a decisão surgiu após conversas com aliados e integrantes de seu grupo político. No pronunciamento, ele agradeceu o apoio recebido durante o período em que manteve a pré-candidatura ao Senado e afirmou que pretende continuar atuando em pautas ligadas à Baixada Fluminense.



“É com o coração cheio de responsabilidade e de amor pelo nosso povo, em especial de Belford Roxo e de toda a Baixada Fluminense, que compartilho uma decisão amadurecida com muita reflexão ao lado do nosso grupo político. Sei que milhares de cariocas e fluminenses vinham depositando em mim a confiança para disputar uma vaga ao Senado. A todos que me colocaram na liderança em praticamente todas as pesquisas, deixo o meu agradecimento do fundo do coração. Essa confiança vou carregar para sempre. Mas Belford Roxo e a Baixada não podem esperar. Precisam de parlamentares dispostos a lutar por segurança, saúde e educação. Por isso, disputarei um novo mandato de deputado estadual”, declarou.



Canella também afirmou que a região precisa de representantes comprometidos com áreas como segurança pública, saúde e educação. A mudança de rota eleitoral acontece menos de um mês após o ex-prefeito ter sido preso na sexta fase da Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal . A investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma rede de postos de combustíveis na Região Metropolitana do Rio.Durante a ação, realizada em julho, agentes encontraram um fuzil calibre 5.56 dentro de um veículo utilizado por Canella em um condomínio na Barra da Tijuca.Sobre a mudança de planos, Canella disse que a decisão surgiu após conversas com aliados e integrantes de seu grupo político. No pronunciamento, ele agradeceu o apoio recebido durante o período em que manteve a pré-candidatura ao Senado e afirmou que pretende continuar atuando em pautas ligadas à Baixada Fluminense.“É com o coração cheio de responsabilidade e de amor pelo nosso povo, em especial de Belford Roxo e de toda a Baixada Fluminense, que compartilho uma decisão amadurecida com muita reflexão ao lado do nosso grupo político. Sei que milhares de cariocas e fluminenses vinham depositando em mim a confiança para disputar uma vaga ao Senado. A todos que me colocaram na liderança em praticamente todas as pesquisas, deixo o meu agradecimento do fundo do coração. Essa confiança vou carregar para sempre. Mas Belford Roxo e a Baixada não podem esperar. Precisam de parlamentares dispostos a lutar por segurança, saúde e educação. Por isso, disputarei um novo mandato de deputado estadual”, declarou.Canella também afirmou que a região precisa de representantes comprometidos com áreas como segurança pública, saúde e educação.