Márcio Canella cumpria medidas cautelares desde o início deste mês - Divulgação / Prefeitura de Belford Roxo

Márcio Canella cumpria medidas cautelares desde o início deste mêsDivulgação / Prefeitura de Belford Roxo

Publicado 24/07/2026 11:12

Rio - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou, nesta quinta-feira (23), todas as medidas cautelares impostas ao ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado pelo União Brasil, Márcio Canella. Ele havia deixado a cadeia no último dia 11, após ser preso em flagrante por posse ilegal de arma de calibre restrito durante a 6ª fase da Operação Unha e Carne, realizada pela Polícia Federal.

Com a decisão, o político deixará de usar tornozeleira eletrônica e não precisará mais cumprir recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana. Além disso, foram suspensos o comparecimento periódico à Justiça e a entrega dos passaportes.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) informou que Canella se apresentou à unidade, nesta sexta-feira (24), e o equipamento eletrônico foi retirado, conforme determinação judicial.

Nas redes sociais, Canella fez uma publicação agradecendo a Deus. "A minha confiança está em Deus, que nunca falha e sempre cuida de nós. ELE me conhece, conhece meu coração, conhece meu trabalho, sabe tudo o que eu fiz na vida pública para melhorar a vida das pessoas em defesa do cidadão de bem. Com fé no coração e gratidão por tudo o que ELE tem feito, sigo em frente numa missão dada por ELE. Vamos para cima!", disse.



O político também anunciou que fará um pronunciamento em breve sobre o ocorrido e quais caminhos irá seguir nas eleições deste ano.



Relembre o caso



Na ocasião da operação, a Polícia Federal havia levado o ex-prefeito de Belford Roxo para prestar depoimento na Superintendência do Rio, na Zona Portuária. No entanto, os agentes encontraram um fuzil no carro de Canella e ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de calibre restrito.



Na residência do político, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, os policiais ainda apreenderam outras armas, munições e relógios de luxo. Com a prisão em flagrante, o pré-candidato ao Senado foi levado à Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu 8.



As investigações da PF apontam Canella como braço político de um grupo suspeito de usar uma rede de postos de combustíveis, na Região Metropolitana, para lavar dinheiro. De acordo com corporação, há participação de agentes públicos no esquema, que já movimentou R$ 7,6 bilhões.



Procurada por mensagem, a assessoria de Canella informou apenas que o processo corre em sigilo e não prestou mais declarações.