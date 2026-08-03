Condenado foi preso durante ação integrada em Cachoeiras de Macacu - Reprodução Redes Sociais

Condenado foi preso durante ação integrada em Cachoeiras de MacacuReprodução Redes Sociais

Publicado 03/08/2026 22:19

Contra o suspeito havia um mandado de prisão condenatória expedido pela Vara de Execuções Penais da Capital. Ele foi localizado por agentes na Avenida Paulo Francisco Torres, em Papucaia, e não ofereceu resistência à abordagem.Segundo o depoimento da mãe à época, o suspeito costumava pedir que o sobrinho dormisse na casa dele, alegando que gostava da companhia do menino. A família passou a desconfiar a criança se tornar calada, chorosa e passar a resistir no momento de tomar banho.Ainda de acordo com os relatos registrados na investigação, o menino contou a uma tia que o homem abusava dele antes de colocá-lo para dormir, ignorando os pedidos da criança para que parasse. Ao ser confrontado pela irmã sobre o ocorrido, ele negou as acusações. A mãe, então, interrompeu o contato com o suspeito e fez a denúncia por meio do Disque 100.A captura foi realizada por policiais civis da 159ª DP (Cachoeiras de Macacu), em uma ação integrada com policiais penais do setor de Recaptura (RECAP), da Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seap).Após a detenção, o homem foi encaminhado à sede da delegacia da região, onde foram cumpridas as formalidades legais. Ele permanece à disposição da Justiça para o início do cumprimento da pena.