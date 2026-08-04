Policiais atuaram na região de Água Santa, na Zona Norte do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Policiais atuaram na região de Água Santa, na Zona Norte do RioReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 04/08/2026 08:22

Rio - A Polícia Civil realizou, na manhã desta terça-feira (4), uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas que, segundo as investigações, utilizava o clube social Várzea Country, nas proximidades do Morro do Dezoito, em Água Santa, na Zona Norte do Rio, e a pousada Menino do Rio, em Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, para ocultar recursos provenientes da atividade criminosa. A ação é conduzida por agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu), com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

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Os policiais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em endereços na capital fluminense e na Região dos Lagos. A corporação também solicitou à Justiça o bloqueio de valores e ativos financeiros, a indisponibilidade de bens móveis e imóveis, restrições sobre veículos e participações societárias, além da quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados.



De acordo com a Polícia Civil, a operação integra a Operação Contenção, ofensiva do Governo do Estado voltada ao combate à expansão territorial da facção criminosa Comando Vermelho. A ação conta ainda com apoio de equipes do Departamento-Geral de Polícia da Baixada Fluminense (DGPB) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).



As investigações começaram após dirigentes do clube social Marabu, no bairro Encantado, denunciarem que estavam sendo ameaçados para deixar a administração da entidade e entregar o controle do espaço a pessoas ligadas ao tráfico, o Jean Carlos do Nascimento Santos, conhecido como Jean do 18. Conforme a apuração, as intimidações teriam partido da liderança da organização criminosa na região. Além da tentativa de assumir a gestão do local, os criminosos exigiam o pagamento mensal de R$ 6 mil para que o clube continuasse funcionando sem sofrer represálias. LEIA MAIS! Artefato arremessado por drone explode no Complexo da Penha Os policiais cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em endereços na capital fluminense e na Região dos Lagos. A corporação também solicitou à Justiça o bloqueio de valores e ativos financeiros, a indisponibilidade de bens móveis e imóveis, restrições sobre veículos e participações societárias, além da quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados.De acordo com a Polícia Civil, a operação integra a Operação Contenção, ofensiva do Governo do Estado voltada ao combate à expansão territorial da facção criminosa Comando Vermelho. A ação conta ainda com apoio de equipes do Departamento-Geral de Polícia da Baixada Fluminense (DGPB) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).As investigações começaram após dirigentes do clube social Marabu, no bairro Encantado, denunciarem que estavam sendo ameaçados para deixar a administração da entidade e entregar o controle do espaço a pessoas ligadas ao tráfico, o Jean Carlos do Nascimento Santos, conhecido como Jean do 18. Conforme a apuração, as intimidações teriam partido da liderança da organização criminosa na região. Além da tentativa de assumir a gestão do local, os criminosos exigiam o pagamento mensal de R$ 6 mil para que o clube continuasse funcionando sem sofrer represálias.

"As investigações tiveram início no final do ano passado, quando dirigentes do clube Marabu denunciaram uma extorsão que estava ocorrendo no clube e relataram que a mesma situação estava ocorrendo no clube Várzea. O traficante conhecido como Jean do 18 estava querendo colocar pessoas de sua confiança na administração do clube. Conseguimos identificar esse núcleo familiar que estava gerenciando o clube e descobrimos a movimentação financeira", explicou a delegada Kely Goularte, titular da 52ª DP (Nova Iguaçu).



Durante as diligências, os agentes identificaram indícios de um esquema semelhante em outro clube recreativo, apontado como principal alvo da operação: o Várzea Country Club. Segundo a investigação, pessoas de confiança da organização passaram a administrar informalmente o estabelecimento, controlando eventos, movimentações financeiras e decisões internas, mesmo sem qualquer vínculo jurídico ou estatutário com a instituição.



Ainda de acordo com a Polícia Civil, Amauri Paixão Ferreira, Rayane Ferreira Santos de Souza Paixão e Átila Paixão Ferreira - integrantes de um mesmo núcleo familiar - eram responsáveis pela gestão financeira paralela do clube. Os investigadores apontam que Amauri atuava como principal operador financeiro da organização, enquanto Rayane administrava o espaço de forma paralela. Átila, que exercia funções de gestão, movimentou cerca de R$ 2,4 milhões em apenas seis meses, embora não possuísse atividade empresarial formal compatível.



As apurações também indicam que Jonathan Paixão Baptista realizou aproximadamente 40 transferências via PIX, que somaram R$ 240 mil, para o seu primo Átila. Segundo a corporação, ele responde a cerca de 20 procedimentos policiais, muitos deles relacionados a roubos de carga. Já Michele Arnoso movimentou aproximadamente R$ 2,2 milhões no período de seis meses, apesar de declarar renda mensal de cerca de R$ 3,2 mil como recepcionista. Ainda conforme a investigação, ela recebeu R$ 253 mil de um dos alvos em seis transferências. Ao todo, sete pessoas são investigadas por participação no esquema, sendo que duas não tiveram identificações divulgadas.



A análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) apontou movimentações milionárias incompatíveis com a renda declarada pelos investigados, além de intensa circulação de recursos entre familiares, empresas e pessoas físicas por meio de transferências bancárias, depósitos em espécie e operações fracionadas via PIX.



Os policiais também identificaram a ligação do grupo com uma pousada em Armação dos Búzios que, segundo a investigação, pode ter sido utilizada para lavar dinheiro do tráfico. O estabelecimento, de nome Menino do Rio, possui 16 quartos, cinco funcionários e diárias em torno de R$ 540 durante a alta temporada. Apesar da estrutura considerada de pequeno porte, teria movimentado cerca de R$ 3,44 milhões em pouco mais de seis meses, além de registrar mais de 600 depósitos em espécie, que totalizaram aproximadamente R$ 955 mil.

"A pousada tinha apenas 19 quartos, cinco funcionários e seria impossível movimentar R$ 4 milhões em três meses. Eles ainda tinham muitos depósitos de dinheiro em espécie, chegando a 600 depósitos em um único mês", destacou Kely.



Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o grupo utilizava pessoas físicas e jurídicas para ocultar a origem dos recursos, dificultar o rastreamento patrimonial e reinserir valores obtidos com o tráfico de drogas na economia formal. Somadas, as movimentações financeiras identificadas ultrapassam R$ 11 milhões e, de acordo com os investigadores, apresentam características típicas de lavagem de dinheiro.

Em nota, a pousada Menino do Rio informou que as investigações estão relacionadas aos antigos proprietários do estabelecimento, que não possuem qualquer relação com a atual gestão. Além disso, pontuou que está à disposição das autoridades para esclarecimentos.

"A atual administração adquiriu a pousada posteriormente aos fatos objeto da investigação, não participou de qualquer ato investigado e não mantém vínculo societário, administrativo ou operacional com as pessoas citadas na operação. A pousada segue funcionando normalmente, prestando seus serviços com total regularidade, transparência e compromisso com hóspedes, colaboradores e parceiros", destacou.

O DIA tenta contato com o clube Várzea Country por meio das redes sociais, assim como as defesas dos investigados. O espaço segue aberto para qualquer manifestação.