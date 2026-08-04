Atropelamento ocorreu na altura de Manguinhos - Reprodução

Atropelamento ocorreu na altura de ManguinhosReprodução

Publicado 04/08/2026 09:20

Rio - Um homem foi atropelado por um ônibus na Avenida Brasil, em Manguinhos, Zona Norte, na manhã desta terça-feira (4). O acidente ocorreu próximo à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no sentido Baixada Fluminense.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o Quartel Central foi acionado às 7h50. No local, a vítima precisou ser retirada debaixo do veículo e passou por avaliação na ambulância. Ainda não há atualizações sobre para qual hospital ele será encaminhado.

De acordo com o Centro de Operações Rio, a pista lateral e uma faixa da pista central chegaram a ficar interditadas, no sentido Zona Oeste. O desvio de trânsito foi realizado para a Rua 9 (paralela à pista lateral). Todas as faixas foram liberadas pouco antes das 9h.