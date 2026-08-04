Tiros e lançamentos de explosivos foram registrados na regiãoAna Fernanda Freire

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Ana Fernanda Freire
Rio - A disputa entre traficantes dos complexos da Penha e de Israel, na Zona Norte, foi marcada por intenso tiroteio e lançamento de drones com explosivos na noite de segunda-feira (3) e madrugada desta terça (4). A ação envolveu integrantes das facções Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).
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Segundo a Polícia Militar, agentes da UPP da Penha identificaram que drones teriam lançado artefatos explosivos nas proximidades do Morro do Sereno. Além disso, também houve disparos no interior da comunidade em direção à Cidade Alta, no Complexo de Israel. O policiamento foi intensificado na região.

Nas redes sociais, imagens mostram a intensidade das rajadas de tiros nas localidades.


A Penha é dominada pelo CV e chefiada por Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso. Enquanto o Complexo de Israel é reduto do TCP, comandado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão.

Ainda nesta madrugada (4), disparos foram ouvidos nas comunidades do Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina, que ficam perto do Complexo de Israel. “Mais um dia que o morador de Brás de Pina se sente na Faixa de Gaza”, disse um morador. “Brás de Pina pede paz”, comentou outro.

Rotina de violência

Na manhã de segunda (3), a Polícia Civil realizou uma operação no Quitungo contra integrantes do Comando Vermelho. Na ação, Alexsandro Pinto Teixeira, conhecido como Xela, de 47 anos, entrou morreu em confronto. Com ele, um fuzil foi apreendido.
No último sábado (1º), um artefato explosivo lançado por um drone caiu em uma festa de rua na comunidade do Dourado, em Cordovil. Segundo moradores, a explosão ocorreu enquanto eram montados brinquedos para as crianças. No local, dois homens que trabalhavam na instalação dos equipamentos ficaram feridos. O caso é investigado pela Polícia Civil.
No dia 30, outro artefato explodiu no Complexo da Penha, na Zona Norte. Segundo a Polícia Militar, criminosos testavam a aeronave não tripulada com a carga quando o explosivo caiu. Não houve feridos.

Em julho, três suspeitos morreram e um acabou preso depois de um confronto com policiais militares, na Penha Circular. Entre os mortos, está o gerente do tráfico de drogas da comunidade do Quitungo, Caio César da Silva Sant'Anna, conhecido como "Caio do Quitungo", considerado uma figura central do Comando Vermelho no Quitungo e em Guaporé, também em Brás de Pina. Além de atuar como chefe de segurança de lideranças do CV, sendo braço direito de Doca, no Complexo da Penha. 