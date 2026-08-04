Tiros e lançamentos de explosivos foram registrados na regiãoAna Fernanda Freire
Nas redes sociais, imagens mostram a intensidade das rajadas de tiros nas localidades.
Penha#rjnoar pic.twitter.com/LXgDZmrK0Z— Carlos Alberto (@carlosdinho1994) August 4, 2026
VÍDEO MOSTRA LOCAL DE ONDE PARTIRAM OS DISPAROS NA PENHA— PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) August 4, 2026
Um morador registrou imagens em frente à UPA da Penha, nas proximidades do Morro da Caixa d'Água, apontado como o local de onde partiram os disparos em direção à Cidade Alta. pic.twitter.com/eirDCOoCJd
A Penha é dominada pelo CV e chefiada por Edgar Alves de Andrade, o Doca ou Urso. Enquanto o Complexo de Israel é reduto do TCP, comandado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão.
Ainda nesta madrugada (4), disparos foram ouvidos nas comunidades do Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina, que ficam perto do Complexo de Israel. “Mais um dia que o morador de Brás de Pina se sente na Faixa de Gaza”, disse um morador. “Brás de Pina pede paz”, comentou outro.
Rotina de violência
Na manhã de segunda (3), a Polícia Civil realizou uma operação no Quitungo contra integrantes do Comando Vermelho. Na ação, Alexsandro Pinto Teixeira, conhecido como Xela, de 47 anos, entrou morreu em confronto. Com ele, um fuzil foi apreendido.
Em julho, três suspeitos morreram e um acabou preso depois de um confronto com policiais militares, na Penha Circular. Entre os mortos, está o gerente do tráfico de drogas da comunidade do Quitungo, Caio César da Silva Sant'Anna, conhecido como "Caio do Quitungo", considerado uma figura central do Comando Vermelho no Quitungo e em Guaporé, também em Brás de Pina. Além de atuar como chefe de segurança de lideranças do CV, sendo braço direito de Doca, no Complexo da Penha.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.