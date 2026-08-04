Mulher não possuía autorização legal para transportar as substâncias - Divulgação / PF

Mulher não possuía autorização legal para transportar as substânciasDivulgação / PF

Publicado 04/08/2026 09:07

Rio - Uma mulher, não identificada, de 43 anos, foi presa em flagrante, nesta segunda-feira (3), por transportar medicamentos para emagrecimento e anabolizantes importados de forma ilegal no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), na Zona Norte

Policiais federais da Delegacia Especial da PF realizavam fiscalizações de rotina quando encontraram diversas embalagens de canetas emagrecedoras e frascos de anabolizantes no interior de uma mala despachada pela mulher, que foi presa em flagrante. Ela não possuía autorização legal para transportar as substâncias.

A passageira, natural de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, desembarcava de um voo comercial vindo de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ela tinha como destino final a cidade de Belém, no estado do Pará.

A mulher seguiu para a Delegacia Especial da Polícia Federal no aeroporto, onde acabou indiciada. Ela responderá pelo crime de importação ilegal de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária competente.