Mulher não possuía autorização legal para transportar as substânciasDivulgação / PF
Mulher é presa no Galeão com canetas emagrecedoras e anabolizantes
Passageira, de 43 anos, seguia para Belém quando foi flagrada pela Polícia Federal com substâncias sem autorização legal na bagagem
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PM realiza operação no Recreio para combater tráfico de drogas
Ação ocorre na comunidade do Terreirão e busca prender criminosos, apreender armas e drogas e recuperar veículos roubados
Operação mira esquema que usava clube e pousada para lavar dinheiro do tráfico
Polícia cumpre mandados após investigação apontar movimentação de R$ 11 milhões e extorsão contra dirigentes de clube recreativo
Mulher é presa por abandonar filhos em casa e sair para festa
Durante sua ausência, uma das crianças morreu após um incêndio atingir a residência
Foragido da Justiça é preso após dar entrada baleado em hospital
Policiais constataram que o ferido possuía um mandado por associação para o tráfico de drogas
Guerra entre Penha e Complexo de Israel têm tiros e explosões
Segundo a Polícia Militar, drones com artefatos explosivos foram lançados entre as comunidades disputadas por facções criminosas
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