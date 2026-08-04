Mulher não possuía autorização legal para transportar as substânciasDivulgação / PF

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Alexia Gomes
Rio - Uma mulher, não identificada, de 43 anos, foi presa em flagrante, nesta segunda-feira (3), por transportar medicamentos para emagrecimento e anabolizantes importados de forma ilegal no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), na Zona Norte
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Policiais federais da Delegacia Especial da PF realizavam fiscalizações de rotina quando encontraram diversas embalagens de canetas emagrecedoras e frascos de anabolizantes no interior de uma mala despachada pela mulher, que foi presa em flagrante. Ela não possuía autorização legal para transportar as substâncias.
A passageira, natural de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, desembarcava de um voo comercial vindo de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ela tinha como destino final a cidade de Belém, no estado do Pará.
A mulher seguiu para a Delegacia Especial da Polícia Federal no aeroporto, onde acabou indiciada. Ela responderá pelo crime de importação ilegal de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária competente.