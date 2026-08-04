Eleitores do estado do Rio devem consultar se seus locais de votação foram alterados - Rovena Rosa/Agência Brasil

Eleitores do estado do Rio devem consultar se seus locais de votação foram alteradosRovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 04/08/2026 10:49

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) alterou 66 locais de votação no estado do Rio de Janeiro devido à violência. A medida, anunciada nesta terça-feira (4), afeta cerca de 188 mil eleitores de 20 municípios. A decisão foi baseada na análise de uma força-tarefa entre a Justiça Eleitoral e setores de inteligência das forças de segurança para afastar as zonas de áreas dominadas pelo crime organizado e de alto risco para eleitores, mesários e demais profissionais envolvidos nas Eleições de 2026.

O número de lugares alterados já supera os 53 das Eleições de 2024 e ainda pode aumentar até outubro, já que a Justiça Eleitoral mapeia outras localidades em busca de novos locais de votação.

No processo de substituição, os novos destinos precisam estar fora de áreas controladas pelo tráfico de drogas ou por milícias, devem estar afastados de territórios dominados por facções rivais e precisam estar o mais próximo possível de cada local de votação substituído.

A medida atinge eleitores do Rio de Janeiro, Araruama, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaboraí, Itaguaí, Itaperuna, Japeri, Macaé, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Pinheiral, Resende, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Gonçalo, São João de Meriti e Volta Redonda. São dez municípios a mais em relação às Eleições de 2024.

“A mudança desses locais de votação é um compromisso com a higidez do processo eleitoral. Com essas trocas, buscamos garantir que o eleitorado possa ir às urnas tranquilo e escolher os candidatos que desejar, livre de pressões de qualquer tipo.Esse é um momento de exercer livremente o direito ao voto. O TRE-RJ atua para que essas escolhas possam ser confirmadas da maneira mais serena possível”, explica o desembargador Claudio de Mello Tavares, presidente do TRE-RJ.

Para saber se seu local de votação foi alterado, o eleitor deverá fazer uma consulta pelo site da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, com o número do CPF ou do Título de Eleitor. Também é possível verificar pelo Disque TRE-RJ, de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h, pelo telefone: (21) 3436-9000.

Nesta segunda-feira (3), o TRE deu início à Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, com a ação "O Sistema Eletrônico por Dentro", que apresentou o funcionamento da urna eletrônica de forma detalhada. A campanha busca ampliar o conhecimento da população sobre o funcionamento das eleições brasileiras, transmitindo a transparência e segurança do processo eleitoral.