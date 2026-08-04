Viaturas da PM foram atacadas a tiros na comunidade Buraco do Boi - Reprodução

Viaturas da PM foram atacadas a tiros na comunidade Buraco do BoiReprodução

Publicado 04/08/2026 11:33

Rio - Uma tentativa de abordagem provocou um intenso confronto nas imediações da comunidade do Buraco do Boi, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã desta terça-feira (4). Em meio aos tiros, alunos de escolas da região precisaram se abaixar e buscar abrigo nos corredores.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram atacados a tiros enquanto abordavam uma motocicleta. Na ação, outros policiais seguiram em apoio e estabilizaram a região. Os ocupantes abandonaram o veículo e fugiram.

Nas redes sociais, imagens mostram a intensidade do tiroteio e ao menos duas viaturas da PM no local. Ainda segundo a corporação, agentes 20° BPM intensificaram o policiamento e buscam pelos bandidos no entorno da comunidade.

muitos tiros no Buraco do Boi, Nova Iguaçu. pic.twitter.com/mwZDk4zrQa — PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) August 4, 2026

De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, por medida de segurança, os alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Ambaí foram liberados no turno da manhã e as aulas do da tarde estão suspensas.

"A unidade, localizada nas proximidades da comunidade do Buraco do Boi, foi a única escola da rede municipal afetada pelo confronto registrado na região", explicou em nota.

No Ciep Moacyr Jose Pereira Gerk, a direção adotou protocolos de segurança. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, a pasta acompanha a situação e reafirma seu compromisso com a segurança de alunos, professores e demais profissionais da rede.



"Em situações como esta, as escolas adotam protocolos de Comunicação e Proteção de Unidades Escolares firmados com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A pasta também aplica na rede estadual a metodologia do programa Acesso Mais Seguro (AMS), desenvolvido em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), que orienta as equipes escolares em situações de risco", frisou em comunicado.

Além disso, a linha de ônibus municipal Miguel Couto x Ambaí (138) teve a circulação interrompida temporariamente.