R.C.M. é investigado por agredir o próprio pai idoso e a irmã - Divulgação / PCERJ

R.C.M. é investigado por agredir o próprio pai idoso e a irmãDivulgação / PCERJ

Publicado 04/08/2026 12:45

Rio - Um homem foi preso por agredir o próprio pai , de 77 anos, e a irmã, no bairro Pacheco, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Agentes da 74ª DP (Alcântara) localizaram R. C. M. no local em que ele trabalhava, nesta segunda-feira (3).

As investigações tiveram início após a irmã do criminoso denunciar episódios de violência praticados contra ela e contra o pai, em agosto do ano passado. Segundo relato da mulher, o homem chegou a ir ao local em que ela trabalha, junto com o idoso, para pedir dinheiro.

Depois disso, a vítima encontrou o pai com lesões na boca, no joelho e no pé. Inicialmente, o idoso teria justificado os ferimentos dizendo que havia tropeçado e caído.

A mulher, então, levou o pai a uma unidade de saúde. No local, ela foi novamente abordada pelo irmão, que teria desferido um tapa no rosto dela. A vítima chegou a acionar agentes da Guarda Municipal que estavam de serviço no local, mas R. C. M. fugiu.

Segundo a irmã, episódios de agressões já haviam ocorrido anteriormente e se intensificaram com o passar do tempo. Com isto, um mandado de prisão preventiva foi expedido contra R. C. M. pelo crime de lesão corporal contra a mulher.

