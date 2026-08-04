Momento em que o assaltante se aproxima da vítima em Olaria - Reprodução

Momento em que o assaltante se aproxima da vítima em OlariaReprodução

Publicado 04/08/2026 16:19

Rio - Um homem, identificado como Marcelo de Alcântara Brito, morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto na Rua Drummond, em Olaria, na Zona Norte , no início da tarde desta terça-feira (4). Segundo relatos de testemunhas, um suspeito em uma motocicleta tentou roubar os pertences da vítima e atirou contra ela durante a ação.