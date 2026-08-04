Os agentes localizaram produtos vencidos, mercadorias sem registro na ANP, entre outrosReprodução/Procon
Operação encontra irregularidades em lojas de lubrificantes
Ação apreendeu óleos automotivos fora da validade, produtos sem registro e levou responsável por estabelecimento à delegacia
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Vídeo: motociclista quebra a própria moto em blitz na Zona Norte
Cena inusitada foi registrada na Avenida Pastor Martin Luther King Jr.; homem usou uma pedra grande para destruir o veículo
Homem morre após ser baleado durante tentativa de assalto em Olaria
Marcelo de Alcântara Brito chegou a ser socorrido para o Hospital Balbino, mas não resistiu; Polícia Civil investiga o caso
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Adolescente é apreendido por assalto à farmácia em Jacarepaguá
Policiais militares encontraram o jovem com uma sacola com cosméticos
Exposição gratuita no Centro exalta cultura dos bate-bolas
Mostra reúne fantasias originais, fotografias, vídeos e adereços de uma das manifestações mais emblemáticas do carnaval carioca
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