Os agentes localizaram produtos vencidos, mercadorias sem registro na ANP, entre outros - Reprodução/Procon

Os agentes localizaram produtos vencidos, mercadorias sem registro na ANP, entre outrosReprodução/Procon

Publicado 04/08/2026 18:10 | Atualizado 04/08/2026 18:11

Em uma loja de Bonsucesso, os fiscais apreenderam 158,5 litros de produtos com prazo de validade expirado, entre óleos lubrificantes, fluidos para radiadores e óleos para motores. Parte do material apresentava validade vencida entre os anos de 2023 e 2025.

As equipes também recolheram 72 quilos de graxa à base de cálcio considerada imprópria para comercialização. Além disso foram verificados 92 litros de fluido lubrificante sem registro na ANP e 5,5 quilos de produtos sem informações sobre validade, composição ou finalidade.

Outra irregularidade chamou a atenção dos agentes. Embora o alvará do estabelecimento permitisse apenas a venda de óleos e graxas, o local oferecia serviços automotivos. No espaço havia máquina de sucção para troca de óleo e anúncios de procedimentos como limpeza de TBI, limpeza de radiador, limpeza de direção hidráulica e aplicação de condicionador de metais.

Diante da situação, a fiscalização determinou a interrupção imediata da prestação de serviços, mantendo autorizada apenas a atividade comercial prevista no alvará.

Na Ilha do Governador, outra empresa apresentou irregularidades semelhantes. Segundo os fiscais, o estabelecimento funcionava sem alvará, sem Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros e sem Licença de Operação Ambiental.

O responsável pela loja foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. As infrações constatadas poderão resultar em sanções administrativas e outras medidas previstas na legislação de defesa do consumidor.

A operação integra ações de fiscalização voltadas à proteção dos consumidores e ao combate à comercialização de produtos fora das normas de segurança e qualidade. A ação contou com apoio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), do Comando de Polícia Ambiental (CPAM) e da Delegacia de Polícia Fazendária (Delfaz).

